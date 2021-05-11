3年新竹縣竹東鎮長選舉，羅吉祥遭控交付選民1000元或2000元買票，羅當選鎮長後，檢方提當選無效訴訟，去年法院判他當選無效；刑事究責部分，台灣高等法院依交付賄賂罪判刑3年10月，褫奪公權4年。可上訴。

檢方表示，羅為求勝選，在2018年3月至10月，交付1000元至3萬元不等之金額予具有選舉權之里長、鄰長外，於同年3月15日在其新竹縣竹東鎮中興路住處，交付訴外人即同鎮二重里里長48萬元，委請鍾發放具有選舉權之里長各3萬元。

民事部分，一、二審都認定，羅男承認有交付里長、鄰長金錢，他在選舉前發放金錢，意圖綁樁，約定選民投票給他，涉犯投票行賄罪，檢方請求宣告羅男當選無效有理由，判他當選無效確定。

刑事部分，高院認定羅吉祥為求勝選，竟對有投票權人交付賄賂，所為敗壞選風，考量其犯罪動機、目的、手段及犯罪情節輕重，將他判刑3年10月。可上訴。

(中時 )