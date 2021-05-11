無論在哪，女生獨自一人都要當心！去（2020）年6月10日晚間6時50分許，桃園一名涂姓男子在龜山區一處公車亭候車時，因為見到前方同樣在等公車的女子身材曲線迷人，竟心懷不軌，冷不防地在其背後意淫「尻槍」，並朝著女子腳邊噴濺精液，女子察覺有異後趕緊報警逮人，桃園地檢署今（11）日依公然猥褻罪嫌將涂男聲請簡易判決處刑。

根據檢警調查，42歲涂姓男子去年6月10日晚間6時50分許，在桃園龜山區民生北路一處的公車亭，因為看到前方女子獨自等公車，而且身形曼妙，於是一時衝動掏出生殖器，斗膽的在該女子背後「烤秋勤」，最後還將射精在其腳邊的地板。

此時，女子驚覺腳邊突然爆出不明液體，於是趕緊回頭一望，發現涂男神情有異，一臉作賊心虛的樣子，又看到他急忙整理褲子、拉拉鍊等動作，疑似公然在公共場合自慰，因此趕緊報警究辦。

由於公車亭監視器確實拍到涂男打手槍畫面，加上被害女子指證歷歷，罪證確鑿下，涂男坦承不諱，桃園地檢署檢察官今日偵結，依公然猥褻罪將其向法院聲請簡易判決。

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