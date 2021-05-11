新北市汐止區衛生所溫姓護理師，遭前夫威脅若不復合，將檢舉她曾偽造戒菸門診就醫紀錄，溫索性主動向政風自首，供出2015年提供5名朋友的假資料，參加戒菸補助計畫，士林地檢署檢察官清查藥品流向、實際就診病患資料，採信蘇姓醫師說法，認定2人並無貪汙行為，依偽造文書起訴。

蘇姓醫師自2012年擔任衛生所醫師兼主任，溫姓護理希望醫師開立戒菸藥物，再由她轉交給朋友，蘇不疑有他，填寫林等5人的就診日期、體重、目前吸菸狀況等資料，同時申請向中央健保署申報核付費用，提高衛生所戒菸門診的業績。

溫姓護理師的朱姓前夫，但任職在新北市議員服務處，擔任助理工作，曾幫忙找朋友，經過5年，夫妻反目，朱為求復合，竟以此威脅，恫嚇若不從，將檢舉溫女曾以人頭申報戒菸門診的資料，溫不願感情從此遭綁架，自己向衛生所政風單位自首，坦承以人頭充數。

檢察官調查，病患5人的績效獎金已混入衛生所的全部戒菸服務補助計畫中，且金額不高，調查溫女數年的資料，並無不法所得。而戒菸藥物，溫則稱給了前夫，但前夫否認收受，2人各說各話。

蘇辯稱，自己月薪6萬，但衛生所給付的獎金每月達30萬，不會為了蠅頭小利從事不法，當初也是聽信護理師一面之辭，幫助不能就診的病患，並非貪圖些許獎金，檢方採信蘇的說法，認定2人所涉非貪汙，以偽造文書罪起訴。

(中時 )