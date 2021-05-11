資深媒體人黃暐瀚母親遭酒駕男子撞死，國民黨立委江啟臣提案修訂「道路交通管理處罰條例第35條」，只要酒測超標就直接沒入車輛，另提出「刑法第185條之3條修正草案」，加重酒駕初犯的刑度與罰金，及刪除累犯的前提規定，加重致人死亡、重傷者的量刑，

台中市方姓男子日前凌晨酒後開車撞死資深媒體人黃暐瀚母親陳婦，經警方調查，確認駕駛在肇事前已喝酒。國民黨主席江啟臣說，一次的貪杯僥倖，造成多人悲痛，酒駕零容忍早已是全民共識。

江啟臣表示，綜觀歷次刑罰提高、加重，各樣配套防制措施推動，卻有人一再心存僥倖，酒後開車上路，無視酒駕對其他人生命財產的危害，酒駕肇事已是人神共憤的惡行，不予重懲，難平眾怒。

江啟臣說，因此他提案修訂「刑法第185條之3條文」，主張初犯刑度從2年以下直接提高至7年以下有期徒刑、罰金提高至50萬；因而致人死亡，可判處死刑、無期徒刑或12年以上重刑，致重傷者，可處無期徒刑、10年以上重刑；刪除累犯規定，只要有酒駕肇事，就交給法官視其惡性程度，給予重懲。

除了加重酒駕刑責，江啟臣也提出「道路交通管理處罰條例第35條條文修正草案」，要求「查獲酒駕就沒入車輛」，不讓酒駕者再次開車上路，杜絕僥倖行為。

江啟臣指出，現行單純酒測超標者，只有吊扣或吊銷行為人的駕照的處罰，沒入車輛必須要是累犯且有肇事致人死傷才能沒入車輛，不足嚇阻酒駕者的僥倖心態。

因此，他修正為不論是初犯、累犯，更不需要等到再次開車上路肇事致人死傷，才沒入車輛，而是讓酒駕者無法再次上路，杜絕酒駕者僅為貪圖方便，一時的僥倖就造成多人的哀痛的憾事再次發生。

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(中時 )