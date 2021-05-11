雲朗觀光集團旗下雲品(2748)董事會通過2021年首季合併財報，在營收表現逐步回穩下，歸屬母公司稅後淨利0.27億元、年增近2.71倍，每股盈餘（EPS）0.37元，4月自結合併營收亦年增達1.39倍。公司對第二季淡季營運審慎樂觀，將持續關注國內疫情動態。

雲品2021年首季合併營收5.08億元，雖季減19.52％、仍年增1.75％。毛利率27.58％、營益率8.6％，低於去年第四季32.38％、16.07％，但優於去年同期23.72％、4.25％。歸屬母公司稅後淨利0.27億元，雖季減62.46％、但年增近2.71倍，每股盈餘0.37元。

觀察雲品首季各業務概況，餐飲營收3.01億元，季減26.96％、年減7.03％，營業利益0.25億元，季減70.33％、年減24.63％。住房營收1.89億元，季減0.15％、但年增達21.34％，營業利益0.99億元，季增2.28％、年增達47.12％。

雲品表示，新冠肺炎疫情影響整體觀光產業，針對國旅內需市場，公司首季針對住房及館外餐飲業務推出多元優惠方案活動，刺激銷售動能維持整體住房率及餐飲來客數。宴會事業方面，去年因疫情延後的宴會訂單亦紛紛回籠。

雲品亦公布4月自結合併營收1.29億元，雖較3月1.43億元減少9.91％、降至近10月低點，仍較去年同期0.54億元成長達1.39倍。累計前4月合併營收6.37億元，較去年同期4.59億元成長達15.17％。

雲品表示，公司透過多種專案齊下策略瞄準不同客群，使整體平均住房率逐漸回穩。4月初清明連假住房暢旺，日月潭雲品連假期間平均住房率達逾9成，台北君品則透過客房實境遊戲帶動住房率，館內外的宴會廳與君品Collection在周末假日也近客滿。

展望後市，勞動節連假全台出遊人數明顯增加、母親節訂席客滿，雲品與母公司雲朗4月底聯合推出線上旅展，並將銷售戰線拉長至39天，優惠產品中以雲朗集團9館聯合住宿券及日月潭雲品酒店優惠住宿券最熱銷。

雲品對第二季淡季營運維持審慎樂觀，預期疫苗施打普及與防疫政策效果將對營運帶來正面助益，期待未來宴會業績有望回穩成長，有助未來營運逐步回溫。在本土疫情仍具不確定下，將持續關注國內疫情動態，提供旅客安全無虞的消費環境。

(時報資訊)