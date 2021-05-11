國內傳出多起本土案例，目前感染源都不明，因此中央流行疫情指揮中心下午2時開記者會時，可能宣布提升防疫警戒，要求不戴口罩就開罰、禁止舉辦室內百人以上集會活動、雙鐵禁飲食，並限制陪病、探病者人數為1人。

根據指揮中心今年1月21日發布的「疫情警戒標準及因應事項」，若出現感染源不明的本土案例，將會採取以下措施：

1.未配合口罩規定者可予以開罰

2.所有集會活動需落實確保民眾維持社交距離或全程配戴口罩/使用隔板，並落實實聯制、體溫量測、消毒、人流管制、總量管制、動線規劃等措施，否則應暫緩辦理。

3.原則上停辦室外500人以上，室内100人以上之集會活動，但上述集會活動若能採固定座位且為梅花座、實名制、全程戴口罩、禁止飲食，得提報防疫計畫報請地方主管機構核准後實施。

4.營業場所啟動人流管制作業；無法落實各項防疫措施者應暫停營業。

5.交通運輸：雙鐵、客運等大眾運輸禁飲食；雙鐵禁站票，高鐵取消自由座。

6.醫院及長照機構：除例外情形，停止開放探親及探視、陪病及陪伴者限1人。

(中時新聞網)