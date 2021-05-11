近期都在大陸工作的金曲歌王蕭敬騰，還在陸綜《怦然心動20歲》驚喜現身，看得出來是對岸節目的「搶手貨」，行程滿檔，而工作運勢大發的他，感情上卻始終沒個著落，日前有命理師特別發文，斷蕭敬騰「會晚婚」，釣出本尊留言關心自己的未來，此事還成為陸網熱門話題。

微博命理博主「易經一叔4」近日發文，剖析歌王蕭敬騰的人生，說他是八字平衡的庚金男，簡單形容的話就是「金白水清，食傷旺，簡直就是娛樂圈男星的典型八字，老天爺給飯吃的命格」，對他是停不了的稱讚，還說他聰明、有才華、有藝術天賦，只是有些貪玩，是個可愛型的帥哥，直言蕭敬騰「正緣來得晚，婚姻適合晚婚」。

蕭敬騰工作運昌盛，但感情上卻一直沒什麼著落。(中時資料照片)

不料命理師貼文不到1小時，事主本人蕭敬騰竟然出現在留言區，提問：「多晚……能再詳細一點嗎？」，文末還加上雙手合掌的表情符號，顯得非常認真求解，此舉很快吸引網友圍觀，連蕭敬騰工作室微博都來鬧，標記了老闆蕭敬騰並加上6個笑臉符號，寫下：「你們不要笑老闆啦，他很認真臉在問哎」，眾人跟著起鬨，紛紛表示能理解，「老蕭你這麽認真，說，是不是急了」、「蕭敬騰應該是明星中在線求姻緣第一人」。

正當眾人及蕭敬騰在等命理博主「開示」時，事情出現大反轉，「易經一叔4」竟然整個帳號無端消失，被眾人質疑該不會是假身分所以自刪，恰好的是，不久後另一個微博帳號「玄易錢太師」發文，澄清自己才是「易經一叔4」，其他都是假冒的，神反轉讓眾人再度笑爆，笑虧「騙人的號被雨神炸了，看得出也是着急了」。

(中時新聞網)