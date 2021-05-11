小組的同學們從認識老師、陶藝開始，跟隨老師到課堂教課，也到社區長照據點陪老師授課。（校方提供／吳建輝彰化傳真）

同學們拍攝老師作品，將作品數位化打造360度的觀賞體驗，讓作品不再只是平面呈現，讓更多人喜歡陶藝。（校方提供／吳建輝彰化傳真）

同學們說，過程中也學習到許宗換老師的精神，將這股能量轉換成力量，來回饋社會。（校方提供／吳建輝彰化傳真）

彰化縣二林工商今年奪下全國專題製作商管群第一名，小組同學以地方創生為主軸，挖掘在地人文風采、傳統工藝等，最後找到大城鄉陶藝大師許宗煥，跨科融合行銷管理與資訊科技，甚至投入VR科技等來行銷許宗煥老師的「陶園工作坊」，吸引評審青睞，最終拿下全國冠軍。

小組的同學們從認識老師、陶藝開始，接著拍攝素材打造VR實境「數位典藏」，也架構網站，設置LINE官方帳號、YouTube帳號、以及臉書推廣，參考故宮博物院，將作品數位化打造360度的觀賞體驗，讓作品不再只是平面呈現，讓更多人喜歡陶藝。

張瑋軒表示，許宗煥年輕時北漂打工，在汽車修配廠工作，因一場工作意外導致脊隨損傷下半身癱瘓，終身以輪椅代步，失志的他返回彰化大城老家，透過繪畫療傷，因緣際會踏入陶藝的世界，家鄉的農村景象，帶給他滿滿的創作能量，如今成為國內著名的陶藝大師。

張瑋軒說，透過設計行銷課程，與農村異業結合，推廣陶藝工作坊，並活絡彰化西南角是主要的目的，讓更多人看見偏鄉默默付出的人事物、特色產業，吸引大家走進發掘，過程中也學習到許宗換老師的精神，將這股能量轉換成力量，來回饋社會。

二林工商校長劉玲慧表示，同學們應用所學，像商業概論、行銷學、影片製作，line圖貼等，連結家鄉的文創產業，與自己成長的歷程連結，更具意義與價值。同時活絡彰化西南角，提升偏鄉的能見度，這種將學校所學的知識還有技能，透過高度統整的專題製作，培養學生務實致用、口語表達、地方踏查、人際互動等跨域合作的能力。

(中時 )