新北市長侯友宜今（11）日出席活動時，媒體詢問，去年4月新北市曾辦理社區感染擴大管制兵棋推演，目前疫情嚴峻，是否再舉辦以喚起民眾防疫意識？侯友宜說，社區感染其實已經接近，甚至已經開始了，我們必須面對的是，社區感染來了，怎麼樣去打這場硬仗。去年辦社區感染演練是各單位的演練，透過影片宣傳來提醒民眾的憂患意識，更重要的，只要疫情一拉高，已經到社區感染的時候，新北市就會立即展開實地的作法，把防疫做到位。

侯友宜說，目前我們都已做好充分準備，萬一疫情擴大、感染的源頭無法確定，走到社區感染的地步，我們就要全力以赴，讓去年的演習，變成今年的實戰。

昨天暴增15例確診，媒體問侯友宜是否民眾已鬆懈，應祭出更嚴格的管制措施？侯友宜表示，目前看來疫情一時很難控制下來，從諾富特感染事件開始，陸續走到社區這個區塊，雖然嚴格都可做好管控，但是難保整個社區感染會大爆發，所以他一直再三到各地去提醒民眾，一定要把防疫做好，把鬆懈的心拉回來，市政府要起帶頭作用，面對疫情的嚴峻，要超前部署，做好萬全準備，隨著CDC疫情的公布，隨時調整步伐，做最嚴格的檢視，做好超前部署，讓疫情不再擴大，讓民眾能安心生活。

侯友宜說，目前疫情在轉換的期間，隨時提醒市民們，防疫是最重要的事情，我們會隨時調整步伐，和市民共同做好防疫。

(中時 )