香港性感女星白雲(本名:白雲鳯)跟台灣諧星白雲撞名,擁有35E超突出上圍的她被封為香港波神之一,她雖已婚,但仍常透過社群網站分享好身材,最近她提問內衣是白色還是黑色比較好看?並稱找來了「多毛外籍型男」測試,但該男並非人類,而是她養的愛犬,白雲分別穿了白色和黑色的內衣跟狗狗合影,結果見狗狗的反應一秒知道答案。

33歲香港女星白雲曾演電視劇《鐵探》、《不懂撒嬌的女人》、《使徒行者2》,和綜藝節目《五覺大戰》。感情方面,她2016年就嫁給前香港先生、富二代建築師江俊霖,擁有豐腴身材的她常在網上分享穿著比基尼露出性感S曲線、上圍呼之欲出的美照,也因此為她吸引了一票粉絲。

白雲穿黑、白內衣跟愛犬合照。(圖/翻攝自snowybai IG)

白雲作風大膽,雖引來不少粉絲支持喊讚,也曾引來許多負評,但她總以霸氣回絕酸民,強調:「喜歡性感是我的事,你不喜歡可以,但不可以說性感是下賤」,也曾自曝曾因被說不檢點而拋棄自己的喜好,現在的她更有自信,「性感是我的最愛,是我從骨子裡就有的東西」。

白雲常不吝展露好身材。(圖/翻攝自snowybai IG)

先前白雲穿著黑色內衣跟愛犬合影,寫下:「主動型男生」,之後她又穿著白色內衣跟狗狗合照,說:「今日問這位『多毛外籍型男』: you like black or white more?圖2當場回答我」,原來她穿黑色內衣時,狗狗頂多只會舔舔她的臉,換白色內衣時,狗狗立即撲向前上演「襲胸」,讓白雲害羞笑炸,網友則說:「有時候做狗好過做人,尤其是做白雲的狗!真是爽呀!」、「白雲太美啦」。

(中時新聞網)