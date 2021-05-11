香港性感女星白雲（本名：白雲鳯）跟台灣諧星白雲撞名，擁有35E超突出上圍的她被封為香港波神之一，她雖已婚，但仍常透過社群網站分享好身材，最近她提問內衣是白色還是黑色比較好看？並稱找來了「多毛外籍型男」測試，但該男並非人類，而是她養的愛犬，白雲分別穿了白色和黑色的內衣跟狗狗合影，結果見狗狗的反應一秒知道答案。

33歲香港女星白雲曾演電視劇《鐵探》、《不懂撒嬌的女人》、《使徒行者2》，和綜藝節目《五覺大戰》。感情方面，她2016年就嫁給前香港先生、富二代建築師江俊霖，擁有豐腴身材的她常在網上分享穿著比基尼露出性感S曲線、上圍呼之欲出的美照，也因此為她吸引了一票粉絲。

白雲穿黑、白內衣跟愛犬合照。（圖／翻攝自snowybai IG）

白雲作風大膽，雖引來不少粉絲支持喊讚，也曾引來許多負評，但她總以霸氣回絕酸民，強調：「喜歡性感是我的事，你不喜歡可以，但不可以說性感是下賤」，也曾自曝曾因被說不檢點而拋棄自己的喜好，現在的她更有自信，「性感是我的最愛，是我從骨子裡就有的東西」。

白雲常不吝展露好身材。（圖／翻攝自snowybai IG）

先前白雲穿著黑色內衣跟愛犬合影，寫下：「主動型男生」，之後她又穿著白色內衣跟狗狗合照，說：「今日問這位『多毛外籍型男』: you like black or white more？圖2當場回答我」，原來她穿黑色內衣時，狗狗頂多只會舔舔她的臉，換白色內衣時，狗狗立即撲向前上演「襲胸」，讓白雲害羞笑炸，網友則說：「有時候做狗好過做人，尤其是做白雲的狗！真是爽呀！」、「白雲太美啦」。

(中時新聞網)