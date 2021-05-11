大陸超高清影音產業起飛在即。5月10日由大陸工業和信息部、國家廣播電視總局等單位共同主辦2021世界超高清視頻（4K／8K）產業發展大會，根據《北京商報》報導，預料2022年大陸超高清影音產業市場的規模將超過3兆元人民幣，未來大陸8K電視市場滲透率，有望從目前的不到0.5％升至2025年的7％。

但不可忽視的是，TCL科技董事長李東生認為，整體產業發展仍面臨著多重挑戰，比如5G＋8K應用場景嚴重缺乏、行業標準體系尚不完善，商業盈利模式尚不成熟等。

在終端方面，李東生表示，2020年TCL電視累計銷量達到2400萬台。其中，超高清電視銷量占55.6％，未來將圍繞消費者的需求，進一步驅動智慧顯示技術和應用生活場景的互聯互通，構建更具前瞻性的8K應用生態。

在應用方面，中興通訊董事長李自學也展示在自己工廠裡構建的智慧工廠，有機器的視覺質檢、有雲端化的ATV小車，也有做工業互聯網、智慧排產等。

(旺報 )