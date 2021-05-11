受到印度疫情延燒恐衝擊到智慧型手機銷售影響，今天智慧型手機相關零組件廠股價遭到重擊，大立光(3008)今天盤中股價失守2800元關卡，為今年1月18日以來新低，玉晶光(3406)、華通(2313)、台光電(2383)、穩懋(3105)及宏捷科(8086)等盤中股價同步探底。

原本市場期待，各國加速進入5G商轉可望帶動5G手機換機潮，為低迷的智慧型手機市場注入強心劑，不過印度新冠肺炎疫情一發不可收拾，不僅重創印度當地民生消費，近幾年在印度建立生產據點的手機品牌廠供應鏈生產也大受影響，市調機構對於今年全球智慧型手機銷售也轉趨保守。

根據TrendForce表示，自2019年躋身為全球第二大智慧型手機市場的印度，近期因新冠肺炎疫情日趨嚴重，影響各大手機品牌的生產與銷售力道，目前全球前五大手機品牌三星(Samsung)、蘋果(Apple)、小米(Xiaomi)、OPPO、Vivo皆有在印度設置產線或透過OEM廠協力產出，且比重逐年擴大，惟目前的產出仍以供應當地需求為主，依現階段當地生產情形來看，初估第2季至第3季共有1200萬支的生產量會受影響，而印度全年生產總量將可能因此下滑7.5%。

目前印度前四大手機品牌銷售市占依序為小米的約佔25%、OPPO的約佔23%、三星約佔22%及Vivo約佔16%，四者合計囊括86%市佔，其銷售品項覆蓋市場主流消費100美元到250美元區間產品，據當地資料指出，第二波疫情主要重創中、高富裕階層，其將正面衝擊第2季消費表現，並進一步導致平均售價(ASP)下滑，疫情擴大對各大品牌廠皆有衝擊，因此，手機品牌廠勢必會視成品庫存狀況以調節全年生產計畫。

TrendForce預估，2021年全球智慧型手機市場的年增幅度將因此自原先的9.4%收斂至8.5%，生產總數約13.6億支，且未來不排除有持續下修的可能。

印度疫情讓原已疲弱的智慧型手機市場再遭重擊，連累近期弱勢的手機相關零組件廠，在調節賣壓出籠下，股價紛探今年低點。

(時報資訊)