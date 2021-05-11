樂意傳播(7584)預計明日登錄興櫃，參考價63元。樂意主要從事電腦線上遊戲及手機遊戲代理與網路遊戲平台經營業務。

樂意設立於2012年6月，實收資本額為1.10億元，2020年營收5.71億元，年增62.39％，稅後淨利0.74億元，每股盈餘6.83元，董事會決議通過去年擬配發3元股利，包括現金股利1元、股票股利2元，配發比率43.92％。截至今年4月，營收累計1.85億元，較去年同期成長14.91％。

樂意目前代理遊戲產品計21款，電腦線上遊戲包含「十二之天貳」、「新熱血江湖」、「TERA」、「勁舞團」、「彩虹島物語」、「封印者」、「A.V.A」等14款經典遊戲；手機遊戲部分包含電腦線上遊戲改編「十二之天M」、「勁舞團M」、「熱血江湖M」及其他休閒類手機遊戲等7款遊戲，其所代理遊戲之開發商多為韓國知名上市公司，遊戲類型涵蓋範圍廣泛。

隨著行動裝置及行動網路的快速發展，手機遊戲市場目前仍持續成長，樂意2020年成立「手機遊戲事業部」專責於手機遊戲的營運，強化手機遊戲代理競爭力。近年宅經濟需求，讓遊戲產業出現爆炸性成長，遊戲產業與社會、宅經濟密切連結，展望未來宅經濟市場的持續成長，公司深耕現有遊戲平台與知名度，並擴充代理產品多樣性及拓展手機遊戲市場，未來營運動能可期。

(時報資訊)