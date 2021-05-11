東京奧運還不確定能否舉行，一些美國運動員就已經對國際奧會的陳抗禁令大失所望。東京奧運允許選手在自己服裝加上平權、尊重、和平、團結等字詞，但是禁止使用BLM，也就是美國不斷上演的「黑人命很重要(Black Lives Matter)」維權標語。甚至有運動員指出，到奧運舞台上去宣揚黑人民權就是他們辛勤鍛鍊的動力來源。

雖然國際奧會未直接說明有何種懲處，但是這個規定本身就令人不爽了。BLM相關字眼不可以出現選手身上，包括衣褲、頭帶、腕帶、運動鞋。BLM標語仍允許出現在記者會、運動員訪談等比賽以外的場合。既然國際奧會允許平權和尊重等字詞，為何不開放同樣訴求的BLM？

美國退役女籃球員蒙哥馬利(Renee Montgomery)對MSNBC說：「我知道有很多運動員把標語和家人的名字寫在身上，這只是他們在自我激勵。奧運歷來有許多抗議行動，這個禁令相當於剝奪了我們的言論自由，這很不公平。我憑什麼不能使用BLM，這是我的動力，我也想告訴大家美國需要變得更好。」

在國際奧會看來，平權是一個對全人類帶有正面意義的標語，BLM則屬於一種抗議標語，所謂「黑人命很重要」並不能代表非洲運動員，白人警察暴力殺害黑人的情況主要是出現在美國，這不是全人類共同承擔的問題。如果允許各國運動員抗議自家的問題，奧運就要變成抗議大會了。

(中時新聞網)