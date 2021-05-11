今晚生人請迴避！彰化縣福興鄉秀厝村日前一名男子輕生，預計在今（11）日深夜11時舉行送煞儀式（送肉粽），原本規劃送往南投山區寺廟，不過消息曝光引發當地居民反彈，家屬與法師商討後決定更改路線，按照習俗送到海邊。

臉書社團《~~我愛鹿港小鎮~~》昨有網友貼文，表示11日晚間11時有「送肉粽」儀式，提醒大家迴避。根據曝光路線，路線是從彰化縣福興鄉秀厝村出發，往台17線到員大排東西向再往南投方向行進。儀式由南投的法師主持，預計將亡靈送往南投山區寺廟修行。

不過消息曝光引發民眾質疑，為何不是按照習俗送往海邊，反而是送到山上，據《ETtoday新聞雲》報導，家屬與法師商討後決定更改路線，沿著台17線到員林大排水溝時左轉，再從水防道路直送海邊。

「送肉粽」又名送煞或喫麵線，是一種台灣民間除煞儀式，主要盛行在彰化以南地區，送煞儀式時間如非必要，請民眾不要在外面逗留，以防沖煞。

(中時新聞網)