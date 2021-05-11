今年台灣已連續5年未獲WHA邀請函，新北市長侯友宜今（11）日表示，他很誠懇的講一句話，其實中華民國在台灣這土地，防疫做的大家都認為值得和衛生相關組織結盟在一起，被大家看見與支持，尤其聯合國SDGS講得很清楚，要對每一個人保護健康，消除貧窮、不平等，台灣也是全球的一份子，台灣一定有資格和全球的衛生組織站在一塊，因為這也是聯合國SDGS永續發展環境的重要指標，既然大家都有這樣的方向和共識，更應該鼓勵台灣加入，而且台灣也願意享全力、盡責任，所以他要呼籲，讓台灣和世界衛生組織站在一起。

(中時 )