大甲大智街、雁門路與錦上街口因地勢低窪，市議員施志昌邀相關單位會勘。（陳淑娥攝）

台中市大甲大智街、雁門路與錦上街口因地勢低窪，遇大雨易淹水，立法院副院長爭取3300萬前瞻計畫經費設置雨水下水道，以解決水患。市議員施志昌11日邀相關單位會勘，台中市水利局表示，現已進入細部設計，預計年底動工，明年9月可完工。

台中市議員施志昌今日邀集內政部營建署、台中市水利局、大甲區公所與大甲區頂店里辦公處會勘「台中市大甲區大智街雨水下水道工程」。

施志昌表示，大甲大智路、雁門路與錦上街口因地勢低窪每遇大雨就容易淹水，許多民眾也時常陳情希望能夠改善，而二十年來過去許多民意代表都到現場會勘過但仍然無解，原因在於雖已有雨水下水道，但大甲區雁門路及錦上街口因土地問題道路一直未開闢，使得排雨水下水道幹線下游尚未建置完成，讓此雨水下水道尚無排水功能，仍由道路側溝排放雨水。

施志昌指出，由於上述原因加上地勢問題，造成水流集中排入雁門路及錦上街口，但下游排水效率較差，易造成積淹水現象。為了解決長年水患，蔡其昌副院長從中央爭取前瞻計畫經費全額補助3300萬元，推動「台中市大甲區大智街雨水下水道工程」。

水利局表示，此次工程選擇繞道雁門路、大智街及和平路再接到后里排水，原雨水下水道幹線，規劃集水面積約為32.44公頃，本次規劃下游路線改道，也可新增集水面積4.30公頃。此工程現已進入細部設計，預計8月上網招標，12月動工，明年9月可完工。

(中時 )