國內新冠肺炎今傳新北和宜蘭有確診者，且其中一名案例傳出無出國史，也與諾富特、華航機師染疫案無關聯，感染源頭仍不明，恐成社區感染破口、釀群聚感染風險，行政院長蘇貞昌今受訪表示，台灣疫情有新狀況，大家該收心了。對此，藍委鄭正鈐批評，如果不是蔡政府的自以為是與散漫，造成防疫的破口，台灣的疫情會如此擴散嗎？

華航機師染疫和諾富特飯店群聚感染風暴仍未停歇，國人陷入不安，鄭正鈐今（11日）在臉書發文表示，指揮中心在追查散播原因時，陳時中還曾質疑員工並沒有及時通報，但衛福部早在2月接獲諾富特一館混居的投訴，卻讓公文在各單位晃蕩了2個月，而最終的處理結果，居然未要求立刻改善，民航局反而行文要求諾富特申請合法，諾富特則回文表明「維持現狀就好」。

鄭正鈐指出，更離譜的是，直到疫情爆發，中央到地方相互甩鍋後，才發現諾富特飯店居然是「都不管」的破口，陳時中才說，會召集桃園市政府、交通部民航局、華航一起開會，把相關法規、權責研議清楚。鄭正鈐稱，台灣防疫已一年多，原來到現在政府各單位連相關法規與權責都還沒有搞清楚。

疫情爆發以來，鄭正鈐直言，民眾口罩始終戴好戴滿，不敢鬆懈，反觀蔡政府，老是沉溺於防疫好成績而無法自拔。面對外界的對防疫的批評，不但沒有反躬自省，而是先嗆聲再說，真正該收心的，是這種自以為是以及散漫心態的蔡政府。

(中時新聞網)