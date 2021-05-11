華航機師染疫衍生諾富特飯店群聚感染事件，國內疫情升溫，今（11）日行政院長蘇貞昌證實，台灣疫情有新狀況，呼籲國人該收心了。對此，各界紛紛將矛頭指向是因為縮短機組人員居家檢疫天數，由5天改為3天；而有網友翻出證據，直指罪魁禍首是一位民進黨立委，並質疑，是不是該來罷免，或施壓民進黨叫她滾蛋？

蘇貞昌今日臨時到中央流行疫情指揮中心視察，他表示，看到世界疫情嚴重，馬國全國封城一個月，日本第四波，台灣也有新狀況，需要全國同胞齊心合力、超前部署；他並稱，一年多來把防疫做到最好，但時間久了有鬆懈大意，因此特別到指揮中心加油打氣，呼籲國人收心、嚴謹面對疫情。

對於疫情有新變化，在PTT引發大批網友討論，有人找出4月28日《鏡週刊》報導，內容提到民進黨立委范雲4月1日曾召開協調會，討論機組人員檢疫措施，由「5＋9」（居家檢疫5天採檢陰性，再自主健康管理9天）調整為「3＋11」。4月14日疫情指揮中心則宣布，4月15日起放寬國籍航空機組員返國檢疫措施。

民進黨立委范雲。（圖／摘自范雲臉書）

該網友質疑，今天疫情又有擴大的疑慮，如果當初不是范雲在那亂出餿主意，要求指揮中心把機師隔離改成3天，也不會衍伸出後續的問題，「是不是該來罷免范雲，或是施壓民進黨叫她滾一滾以示負責呢？」

其他網友則說，「不分區罷不了」，就算她滾蛋，也是民進黨下一個不分區補上，「非她專業的事也在那邊制（掣）肘協調，這范雲真是令人失望，「無法罷免沒錯，但破口的包該算她一份」；但也有人問說，「確定不明確診是因為她的原因嗎？」認為政府不夠強制是最大問題。

(中時新聞網)