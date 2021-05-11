疫情「不出國」商機，推升烘焙內需市場火熱，烘焙原料大廠德麥（1264）第一季營運全面改寫新高，合併營收11.90億元，年增32.53％；歸屬於母公司稅後淨利1.51億元，年增37.41％；單季每股稅後盈餘4.48元，也明顯高於去年的3.26元。營收、獲利、EPS都創下歷史同期新高！

針對營運成長動能，德麥發言人邱俊榮分析，首先在大環境方面，第一季受惠疫情「不出國」商機持續發酵，消費力通通鎖在國內，尤其台灣、大陸兩大德麥主力市場，疫情控制得相對好，對內需消費型的產業是一大利多。

再來是毛利率提升、費用率下降，邱俊榮表示，公司透過產品銷售組合的優化，使得毛利率有效提升，第一季毛利率為37.2％，比去年同期高出1個百分點；而在產能提高的規模經濟效益下，也使得單位製造成本得以下降，第一季費用率也比去年同期減少1.89個百分點。

從區域市場來看，德麥四大市場首季獲利同步增長，其中，又以大陸市場成長率最高。邱俊榮指出，大陸市場去年受疫情影響，基期相對較低，今年重返成長軌道，獲利年增近1.5倍；台灣去年首季表現不錯，今年獲利再年增近三成；其他海外市場馬來西亞也年增1.2倍，香港年增約五成。

台灣市場方面，邱俊榮說，公司新代理法國乳品大廠SAVENCIA旗下兩大高端品牌「Elle & Vire」（愛樂薇）及「LESCURE」（萊思克），去年客戶數新增1,700～1,800家，針對這些客戶「交叉行銷」產生的綜效，加上聚焦高端的咖啡廳、個性店等通路，也有效挹注營收、獲利增長。

大陸市場方面，邱俊榮說，公司持續強化新客戶、新渠道的開發與深耕，效益逐漸顯現，加上除了自有產品外，也積極與戰略夥伴合作共同開拓市場，提高效益。此外，去年處理日本粉庫存的不利因素，今年也沒有，整體毛利率重返相對高檔。

德麥總經理吳文欽日前也表示，今年烘焙業會比去年更好，因為「想不到不好的理由」，而受惠此一大環境趨勢，公司今年表現也可望比去年好。接下來，德麥斥資逾1億人民幣興建的無錫新廠，預計今年第四季全面完工投產，可望再挹注新的成長動能。

(工商 )