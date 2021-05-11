根據大陸界面新聞報導，中國證券投資基金業協會將收緊對於資管計畫投資購房尾款的備案，不新增，存量到期不續。中基協也研究認為，資管計畫投資購房尾款，雖不屬於正向列舉的禁止投向，但實質上為房地產企業資金周轉提供方便，一定程度增加了房地產企業融資槓桿，與國家產業政策及「房住不炒」的導向不符。

據中基協內部下發的證券期貨經營機構私募資產管理計畫案例通報，近期，部分證券期貨經營機構設立單一資管計畫投資購房尾款資產，違反《證券期貨經營機構私募資產管理計畫備案管理規範第4號——私募資產管理計畫投資房地產開發企業項目》規定。

具體情況為，A基金子公司設立資管計畫，產品期限一般為6至12個月，主要向B保理公司購買其持有的購房尾款資產，回款來源為銀行發放的按揭尾款。部分資管計畫設置循環購買機制，資金回流後繼續投資新的購房尾款資產。

中基協表示，為進一步規範此類業務，協會已將前述情況報告至監管部門，並展開專項抽查工作。同時，證券期貨經營機構應進一步落實房地產調控政策及《備案管理規範第4號》要求，不得新設資管計畫投資購房尾款資產，存量產品應有序壓降購房尾款投資規模，到期後不得展期。

(旺報 )