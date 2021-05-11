外交部今天表示，近來接獲多起民眾赴俄羅斯及烏克蘭聘請代理孕母所衍生的糾紛案，呼籲有意赴海外尋求代理孕母的國人審慎考量，並關注當地政府因應疫情調整開放時間等，以保障自身權益。

外交部亞西及非洲司司長楊心怡今天在例行記者會上表示，駐俄羅斯代表處近來接獲多起民眾赴烏俄兩國，聘請代理孕母所衍生的相關糾紛案，多數案件都是俄烏戶政部門因疫情影響，造成辦公人力不足或經常關閉，導致國人無法辦理相關文件，求助代孕仲介未果，以致滯留外國長達數月，對當事人家庭造成許多困擾。

楊心怡強調，已注意到駐俄處轄區發生的多起代理孕母急難救助案，由於台灣尚未通過「人工生殖法」，且透過代理孕母生子在台灣尚非合法的人工生殖方式，國人如果有意赴海外代孕生子，若發生糾紛，將不易保障自身權益。

楊心怡呼籲國人審慎考量赴國外尋求代理孕母，另提醒相關國人密切關注當地政府因應疫情調整對外開放的時間及核發相關身分證明文件的規定，以保障自身權益。

(中央社)