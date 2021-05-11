為整合資源與促進養殖漁業升級，農委會邀集產、官、學研及多位養殖代表，於今(11)日召開「養殖漁業整合政策及具體措施規劃座談會」，其中為配合政府能源政策，「生產轉型綠能共構」將於2025年前達成4GW綠能發電量目標，已盤點出4702公頃較無社會及生態疑慮先行區域優先推動 。

農委會去年預告修法《申請農業用地作農業設施容許使用審查辦法》第29條，其中綠能劃設區域「農」字改「漁」，代表地面型農業綠電將暫時以漁電為主，中央主管機關可盤點具漁業經營結合綠能的可行區。

另外為配合蔡政府2025年太陽光電20GW的裝置容量目標，農業綠電負責的裝置容量為9.3GW，其中漁電4GW，其他則為地面光電與畜禽舍等。

漁業署長張致盛表示，養殖漁業綠能發電目標為4GW，目前盤點出的4702公頃的魚塭光電先行區較無社會及生態疑慮，也就是已經剔除環境生態敏感區的都先去除掉，另外地主與承租戶彼此意見不同也已排除，要設置也得看漁民意願才行。

另外也已盤點130場、229公頃有意推動設施型室內養殖場結合屋頂型太陽能、智能物聯網系統及循環水系統 ，建構永續、友善、韌性的生產模式。

農委會副主委陳添壽指出，農金局的百億基金中有30億是來推動農業綠電，每公頃設置光電的貸款原本為3000萬，將提高4倍到每公頃1.2億，先排除生態敏感的養殖漁產區則為先行區。

不過，露天魚塭按照法規僅能鋪設40％面積的太陽光電板，假設漁民因為貸款利多等誘因均有意願，鋪設面積可達1880公頃。

為引領養殖產業，漁業署近年已積極布局，陸續提出「養殖漁業振興計畫」「建構農產品冷鏈物流及品質確保示範體」2項中長程發展計畫，獲行政院核定通過經費近72億元，並再提出「養殖管理及輔導量能提升計畫」向行政院爭取約16億元，促使整體產業鏈達到升級。

(中時 )