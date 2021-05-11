陽明海運董事長鄭貞茂11日指出，公司過去因為用船成本高，競爭力不如人，未來將會努力提升船隻自有率，以降低用船成本，今年不會發股利，明年會根據公司資金長期需求決定股利，目前公司負債比已自去年的90％以上降到80％以下，年內可降到70％以下。

鄭貞茂指出，過去大型船採取長租方式，使用成本高，台灣貸款利率低，公司資金多，未來公司造船會儘量提高現金支付比例，用現金造可以壓低造價，有利降低用船成本。

在股利方面，公司因打消累虧今年無法發放，公司曾經考慮送紀念品，但考慮紀念品最後恐落入股務代理，他認為最重要是讓股東在資本利得都有賺到，他無法承諾明年獲利會發幾成股利，主要要考慮公司長期發展需求所需資金。

陽明總經理杜書勤表示，今年貨櫃船運市場全年都看好，明年審慎樂觀，子公司光明海運4月開始有獲利，未來瓶頸在港口，各國港口多半都落後需求，建設進度太慢，尤其是歐美港口。

(工商 )