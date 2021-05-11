相關單位調派油汙裝備至現場，架攔油繩、鋪吸油棉等，以防止油汙擴散。（嘉義縣政府提供∕呂妍庭嘉義傳真）

相關單位調派油汙裝備至現場，架攔油繩、鋪吸油棉等，以防止油汙擴散。（嘉義縣政府提供∕呂妍庭嘉義傳真）

相關單位調派民間大型吊車及專業潛水人員連夜執行打撈作業，近5小時後順利把沉船吊掛上岸。（嘉義縣政府提供∕呂妍庭嘉義傳真）

1艘停靠在嘉義縣第3漁港的小漁船，10日無故沉沒在港區內，海巡署安檢所人員巡邏時，先聞到濃濃柴油味，再見水面漂著大量油汙，才發現水底有1艘沉船，嘉義縣政府、海巡第四岸巡隊、布袋鎮公所等單位立刻啟動海洋汙染應變機制，調派民間大型吊車及專業潛水人員連夜執行打撈作業，近5小時後順利把沉船吊掛上岸。

10日晚上6點20分左右，海巡人員於第三漁港巡邏時，發現1艘CT0級5噸以下小漁船沉沒，且水面上有油汙漂浮情形，立即通報縣府漁業科、嘉縣環境保護局、海保署第五工作站、布袋清潔隊等單位，馬上調派油汙裝備至現場，架攔油繩、鋪吸油棉等，以防止油汙擴散。

所幸油汙在海巡署、環保局及相關單位迅速處置下，並無擴散跡象，避免海洋生態及環境受到更嚴重的危害，而應變指揮中心連絡到船主後，立即調派民間大型吊車及專業潛水人員，連夜將沉船吊掛上岸。

漁業科指出，船隻突然沉沒原因很多，因該船隻剛從澎湖轉籍到嘉義縣，可能對第3漁港環境、泊地水文、水深及潮汐變化等狀況不是很清楚，另也不排除船隻結構可能哪裡有問題才會無預警下沉，籲請漁友應落實船隻安全檢查，另針對此次事件汙染案件，將依海洋汙染防治法調查。

(中時 )