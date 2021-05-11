歐洲議會環境委員會在周一通過了指標性意義的氣候變遷法，為該法案生效前，通過了法案最重要的障礙。

歐洲議會和歐盟27個成員國談判代表在上月就該項法律案達成協議，要讓歐盟氣候變遷目標具有法律約束力。

該目標為到2030年，歐盟的溫室氣體排放量要比1990年的水準減少至少55%，到2050年則完全消除排放。

歐洲議會曾經試圖推動更嚴格的目標，即在2030年要讓溫室氣體排放減少60%，環境委會的議員帶頭提出這項要求。

周一該委員會通過該法案，包括2030年減少55%排放的目標，52票贊成，24票反對，4票棄權。而要求更高標準的綠黨議員們則在周一投下反對票。

在該法案生效前還需兩道程序，歐洲議會全院會議將在6月就該法案進行投票表決，然後再由歐盟各個會員國進行批准。

該歐盟氣候變遷法還要求歐盟成一個由科學專家組成的獨立委員會，就未來氣候政策提供建議。該法還要求歐盟訂定2040年減排目標，並建立一機制，訂定歐盟在2030年至2050年之間的排放量目標。

(時報資訊)