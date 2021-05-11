兆豐金(2886)旗下兆豐銀行今年3月底，基金保管規模較去年同期增加23%，其中股票部位及平衡式基金增長更為耀眼，相較過去總以債券型基金為熱銷主軸，反映出在低利率及通膨憂慮下，部份投資人眼光已逐漸轉向股債平衡或純股票型基金。

後疫情時代，全球經濟的重新開放，各地港口塞港及缺貨潮帶動下，通貨膨脹的上升被認為是不可避免的。兆豐銀行分析，美國3月份的通貨膨脹率較去年同期上升了2.6％，而美國10年期公債殖利率仍停留在1.6%上下，更加深投資人對通膨的預期。以兆豐所保管基金存量來看，發現以美國為主的平衡式基金增加近3倍，而股票型基金則是轉向破壞式創新之科技基金，增長也有超過1.3倍以上。

台灣受惠疫後新經濟加上股息殖利率佳，讓過去一年兆豐銀行所保管的台股基金及大中華基金存量水漲船高，在台經院喊出台灣GDP將達5%以上，中國官方政策要完善內需大循環下，持續受到投資人熱烈申購。

兆豐銀行表示，過去抗通膨資產保值多以不動產或黃金投資為主，近來新增市場熱烈追逐的虛擬貨幣，但並非人人都可承受其劇烈之價格波動，其中對於買不起不動產的投資人而言，REITS基金也是熱門投資選擇之一。

(時報資訊)