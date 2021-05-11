市議員李中說，他將提案請市政府針對占碳排放量最大的電力業進行「總量管制」。（陳世宗攝）

市長盧秀燕強調，市府堅決汰舊換新，守護台中、守護市民。（陳世宗攝）

民營中佳電力公司申請在台中港興建燃氣複循環發電廠，台中市議會11日召開第7次會議，引起藍、綠議員高度關切；藍營李中提案請市府針對碳排放量占比最高的電力業進行「總量管制」，並要求逐年減碳，落實台中市低碳城市自治條例。市長盧秀燕強調，市府堅決汰舊換新，守護台中、守護市民。

中佳電力公司申請於台中港工業專業區二興建1座「燃氣複循環發電廠」，將於5月14日舉辦環評說明會，預計2024年併聯發電。11日引起市議員李中、楊正中、林汝洲、何敏誠、吳瓊華、李天生等人關心。

藍營吳瓊華、林汝洲、楊正中說，「中佳電力事業股份有限公司」的開會通知，註明是依據行政院環保署規定公告，在台中港區約6公頃土地興建火力電廠，發電量約57-65萬瓩，發電的燃料是天然氣；光管線就長達7公里，這麼重大工程主管能源規畫的經濟部卻偷偷摸摸。

綠營何敏誠表示，電廠減碳大家同意，燃煤改燃氣去擋沒有道理，市府要小心處理，民間發電的效能可以改善空污，不要孤芳自賞、劃地自限。李天生說，中央及地方都要減碳，總量管制大家都有共識，不僅針對火力發電廠，還有鍋爐、焚化爐等，是整體思考的方向，目標一致大家共同來努力。

盧秀燕指出，台中市境內目前有5支煙囪、10部機組，台中火力發電廠是全國最大的發電廠；建議中央公營、民營均按比例總量管制，不超過現有的5支煙囪、10部機組。

盧秀燕強調，勿因桃園大潭及深澳電廠提早退場就改到台中港設置機組，在公營機組未減少、民營也要新設下，對台中市民來說十分不公平，市府堅持汰舊換新，共同維護中部人健康，守護空氣品質。

經發局表示，前年即接獲中佳申請興建一座「燃氣複循環發電廠」，因電業法規定須取得地方政府同意，市府在收到中佳送件時就以「需取得台電對等除役1部燃煤機組之共識函文」理由駁回；市府對公、私態度一致，台電要興建2部燃氣機組的前提，必須拆掉4部燃煤機組。

(中時 )