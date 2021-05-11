護理人員是病者的倚靠，在創世基金會全台17所安養院、3個分會中，目前共有150位專業護理師，如同照護家人般，運用護理專業、發揮南丁格爾的精神，日夜輪值守護植物人。不僅在安養院內，到宅護理師更走出院外，到植物人家中教導照護技巧、指導原床泡澡，不計舟車辛勞，日日走訪。是使命感，讓創世護理師不僅是植物人依靠，更是家屬的精神支柱。

創世新店安養院資深護理師曾綉娟分享，想到自己的工作可以幫助植物人和家屬，就不覺辛苦，這樣的使命感是支持著她從事護理工作的動力，她來到創世守護植物人已逾10年，今年是第6年擔任到宅護理師，6年來，平均每個月探訪80至90位在家安養的植物人，每年近千人次的服務，從原本不會開車，至今上山下海走遍新北市。

曾綉娟說，記得有次來到永和王奶奶家中，協助臥床超過10年的奶奶進行原床泡澡，才發現她臥床後竟不曾真正洗過澡，一直陪伴在旁的王爺爺，看到老伴泡完澡後放鬆入睡，內心不僅激動更加感動，「看見爺爺這麼感動，自己也發自內心地喜悅。」看見個案的改變，是護理工作最大的成就感。

創世基金會長期耕耘清寒家庭植物人照護，目前安養約800位植物人，免費提供2000多位植物人家庭到宅服務。捐款可洽：(02)2835-7700分機9心願小組。

(中時 )