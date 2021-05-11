新竹縣為客家大縣，為了鼓勵客家歌曲創作，新竹縣政府自1997年開始，連續多年舉辦「新竹縣客家新曲獎」，並於即日起徵件，總獎金達39萬元，並增設「最佳客家合唱歌曲獎」，鼓勵客語音樂創作者參與。

新竹縣長楊文科表示，新竹縣超過7成人口為客家人，客家歌曲代代傳承，為了延續客語創作的新生命，新竹縣從1997年開始，就舉辦客家新曲獎，期望能鼓勵民眾勇於創作。

今年新竹縣客家新曲獎，除了選「最佳客家創新歌曲獎」之外，也首度增設「最佳客家合唱歌曲獎」，被評選為首獎者，獎金皆為10萬元，總獎金為39萬。文化局表示，由於音樂是世界共通的語言，今年也取消參賽者的國籍及年齡限制，歡迎所有對客家音樂創作有興趣者參與徵選，不過比賽曾獲首獎者，隔年不得再次參與比賽。

今年比賽預計分為兩階段評審，第一階段為依據參賽者的書面資料評分，選出進入決賽的入圍名單，第二階段的評選，則須公開演唱，採取抽籤方式決定上場順序，可由創作者本人，或委託他人演出。

新竹縣客家新曲獎過去亦有具有知名度的客家歌手參與，如曾仲瑋、欒克勇、劉慧卿、彭兆宏等人，為創作客家歌曲、歌詞寫作等客家文化，留下美好的紀錄。有意參與徵選者，可電洽新竹縣文化局。

(中時 )