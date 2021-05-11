法務部長蔡清祥頒獎給喜愛攝影組前三名得主。（廖素慧攝）

法務部長蔡清祥、嘉義市副市長陳淑慧、嘉義地檢署檢察長張曉雯等人啟動攝影展。（廖素慧攝）

雲林第二監獄表演掌中戲，介紹嘉義舊監的百年歷史，活潑逗趣。（廖素慧攝）

法務部矯正署今天起在嘉義監獄舉辦「舊監光影」攝影展，展期1個月間開放民眾不用預約即可進出看展，展品從1362張攝影作品評選出佳作，第1名得主吳芸萱是首次參賽，法務部長蔡清祥頒獎，並表示透過活動讓民眾了解司法的教化功能。

法務部矯正署嘉義監獄表示，這次攝影展主題有舊監的「景觀」、「文物」、「建築」3個面向，分為「喜愛攝影組」與「矯正人員組」2組，吸引了456人報名投出1330張照片，矯正組有11人共32張照片，反應相當熱烈，由評審委員評選出前3名及佳作。

嘉義監獄祕書江振亨說，入選作品自5月11日至6月12日在嘉義舊監婦育館展出，展覽期間週二至週日上午9:30至12:30、1時30分至4時30分開放民眾自由進出觀展，活動範圍有廣場、典獄長室、販賣部、婦育館等處所。

喜愛攝影組首獎吳芸萱說，她來自台中，學習用單眼相機拍照約5、6年，假日常與同好一起外拍，常來嘉義舊監參觀，1年約來4、5次，這次有2張作品入選，其中《困》獲金獎，是想像及反思被關在監獄的心情，第1次參賽就獲獎是幸運，很開心。

今天展覽由蔡清祥、嘉義市副市長陳淑慧、嘉義地檢署檢察長張曉雯等人共同啟動，雲林第二監獄表演掌中戲，介紹嘉義舊監的百年歷史，活潑逗趣。

(中時 )