因應語音社群的發展，Facebook 於今（11）日宣布近期將在台灣開始「現場廣播包廂」（Live Audio Room）的功能測試，首波將邀約少數幾位藝人與創作者參與語音直播，包含黃子佼、蔡阿嘎、盧廣仲、Kimberley 陳芳語，以及 Janet 謝怡芬、宥勝與白癡公主，期望蒐集台灣社群的意見回饋，讓未來使用者的體驗更為完整。

針對語音社群體驗，Facebook在今日亞太區線上媒體活動中指出，語音功能具有沈浸感，能無縫融合在生活場景之中；也不用讓使用中擔憂所在位置的背景是不是太亂、是否臉上沒有化妝等等。這正是語音社群功能在疫情下能蓬勃發展的原因。因此，Facebook投注大量資源在語音社群上的研發，對此領域，Facebook 將會推出的語音體驗功能包含：

一、語音創意工具（Audio creation tools）：Facebook 希望每個人都能擁有既專業、又可直覺式操作且充滿趣味的語音工具，就像是口袋裡的個人錄音室。Facebook 長期投入於研發語音技術，例如自動語音辨識（speech-to-text）或變聲（voice morphing），這些語音技術將可直接在 Facebook 應用程式中使用。根據Facebook的說明，運用AI的語音轉字幕功能能適用於多種語言，也能支援中文。

二、Soundbites：Soundbites 是簡短又有創意的語音剪輯功能，方便用來記錄生活中的趣事、笑話、靈感、短詩等，並可分享在動態消息上。未來幾個月，Facebook 將與少部分的創作者展開 Soundbites 測試。

三、Podcasts：未來的幾個月內，無論用戶是否正在使用 Facebook 應用程式，皆可直接透過 Facebook 應用程式聆聽 Podcast 節目，且可以在背景播放（手機可以切換到其他app）Podcast節目並不會中斷，也不一定需要離開Facebook app。Facebook 將根據每個人的興趣，協助大家輕鬆找到新的 Podcast 節目或集數，也可在節目下留言或推薦給朋友。

四、現場廣播包廂：在 Facebook 上可輕鬆探索即時的社群語音體驗，公眾人物及創作者可主持「現場廣播包廂」，與他們的朋友和粉絲即時對話、接觸到更多聽眾，未來更可營利或號召募款。據了解，目前約可讓至多50位主持人與講者，聽眾人數沒有限制，並且時長可達到4小時。

在「現場廣播包廂」中，用戶可以透過星賞功能鼓勵喜愛的創作者。此功能中也可加入募款活動。聽眾可在活動中追蹤特定創作者。（Facebook提供／黃慧雯台北傳真）

Facebook 即將推出 Soundbites 語音體驗功能。（Facebook提供／黃慧雯台北傳真）

值得慶賀的是，Facebook 近期將於台灣開始測試「現場廣播包廂」，邀請少數幾位台灣的公眾人物與創作者在線上開講，同時測試即時語音對談的各項功能，並將依據大家的回饋意見持續調整，讓在 Facebook「現場廣播包廂」的使用者體驗更完善。首波受邀參與測試的公眾人物與創作者包含黃子佼、蔡阿嘎、盧廣仲、Kimberley 陳芳語，以及 Janet 謝怡芬、宥勝與白癡公主，透過他們與親友及粉絲在線上的互動，瞭解「現場廣播包廂」中主持人、講者與聽眾不同的意見回饋，讓未來使用者的體驗更為完整。未來，Facebook 規劃將「現場廣播包廂」延伸到社團中，讓社團管理員及成員們輕鬆連結彼此，也能夠在社群中與相關的專家展開互動。

Facebook 語音體驗策略對比其他類似的平台，具有幾項特點，包含是提供各一般使用者都可以使用的平台，而非像過往只能限於專業人士；Facebook 的語音體驗將與文字、語音及影像同時整合及運作。舉例而言，透過語音直播，創作者可將直播的對話轉製成 Podcast 節目的內容，且 Facebook 也將提供工具，協助創作者從語音直播或 Podcast 擷取出精華片段，並以 Soundbites 的形式發布，創造更多討論(第一階段測試不會加入同步錄製功能，預估在後期測試會加入，讓直播過後可以將節目進行後製，億不同的形式發表）。在「現場廣播包廂」中，粉絲將可透過星賞功能鼓勵喜愛的創作者或公眾人物，或是捐款支持公益活動。Facebook 也將推出多元營利模式支持創作者，例如以單次購買或訂閱制方式，收取進入包廂的費用。此外，為啟動 Soundbites 功能，Facebook 將推出語音創作者基金（Audio Creator Fund）以鼓勵新興創作者，並獲得產品的初期回饋。為了提供無障礙功能，服務更多元的使用者族群，Facebook 將會在所有的語音體驗中推出字幕功能。未來，所有不同的語音體驗形式將會整合至 Facebook 的語音體驗中心（central listening destination），方便大家透過語音探索新事物與認識新朋友。

(科技)