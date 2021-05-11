總新竹分院檢驗科主任楊婉華，介紹建置的「P2負壓分子生物實驗室」。（羅浚濱攝）

榮總新竹分院提供竹東地區偏鄉醫療服務，近年積極引進各種檢驗流程優化項目，將檢驗科打造成AI智能化醫事檢驗環境，並配合新冠肺炎疫情需要，建置「P2負壓分子生物實驗室」，以偏鄉地區醫院加入首批國家檢驗隊，榮獲2020 SNQ國家品質標章認證殊榮。

榮總新竹分院院長彭家勛表示，醫療邁向AI人工智慧化已是世界趨勢，院方長期致力提升偏鄉醫檢能量，檢驗科從資訊整合應用，引進自動化檢驗流程設備，打造智能自動化實驗室，逐步邁向精準醫療。

彭家勛說，因應新冠肺炎疫情需要，該院建置地區醫院「P2負壓分子生物實驗室」，可快速診斷新冠肺炎病毒，成為首批加入國家檢驗隊的地區醫院，守護在地鄉親居民健康，榮獲2020 SNQ國家品質標章的肯定。

檢驗科主任楊婉華是打造AI智能化醫事檢驗環境的重要推手，她建置智慧抽血櫃檯及報到系統，改造檢驗科抽血環境，引進智慧採血設備系統後，病患以往等候抽血要10多分鐘甚至更久，縮短平均只要5.3分鐘，大幅縮短病患等候時間。

同時，檢驗科引進智能型自動化檢體分揀系統、生化免疫複合分析儀、智能連線型血糖機資訊管理系統、智能訂單系統、實驗室資訊管理系統等，降低人工備管錯誤率，提升醫學檢驗流程和檢驗報告時效，也改善護理工作流程。

楊婉華說，AI智能化醫事檢驗環境的打造，除帶來品質更好的醫療服務外，也能為醫院育才留才，讓醫檢師團隊凝聚向心力，深耕醫療在地化，落實「以病人為中心」及「以員工為家人」的核心醫療理念。

(中時 )