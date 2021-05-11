黃建業以影評文字支持台灣新電影浪潮運動，且出版多種電影評論賞析與研究著作。（台北電影節提供）

2021第23屆台北電影節今日揭曉本屆台北電影獎卓越貢獻奬得主，為資深的電影文化推手黃建業。黃建業跨足多重身分，包括電影學者、影評人、詩人、劇場導演及電影教育推廣者。他以影評文字支持1980-1990年代的台灣新電影浪潮運動，且出版多種電影評論賞析與研究著作；擔任國家電影資料館館長期間，接續電影保存的使命；對於電影的熱愛，讓他推動台灣三大影展的草創，迄今仍在校園傳承電影藝術，對於台灣電影文化貢獻卓著。台北電影節將於7月10日晚間七點的台北電影獎頒獎典禮頒發此獎項，影展期間也將放映黃建業親自推薦、對他別具意義的法國電影《昂希朗格瓦：電光魅影》（Henri Langlois： Phantom of the Cinematheque），並於該片映後舉行卓越貢獻奬講座，分享「骨董級影痴的來時路」。

黃建業出生於香港，中學畢業後來台就學，開始大量發表影評，1980年出版首部影評集《轉動中的電影世界》，而後接任《影響》雜誌主編，持續引介西方的戲劇和電影思潮與藝術家，實際「影響」了當時的文藝潮流與文化研究。他參與影評改革，與焦雄屏、陳國富、張昌彥等人在聯合報「電影廣場」發表短評，犀利風格為當時的電影產業注入嶄新氣息，更與詹宏志、楊德昌、侯孝賢等人共同簽署「民國七十六年台灣電影宣言」，對於「台灣新電影」的關注與評論，昭示了台灣新電影時代的轉捩點。在他發表的多種電影著作中，《楊德昌電影研究》是研究楊德昌電影的重要參考資料，《人文電影的追尋》、《潮流與光影》全面性的討論港台電影與歐美電影，成為讀者認識進而沉浸電影的重要途徑。

1996年，黃建業接任國家電影資料館館長，任內除口述歷史和學術資料出版外。更四處奔走，籌覓新片庫，並努力爭取搬遷構設及溫濕度控管預算。搶救修復酸化的國、台語片，蒐羅台影及中製廠等重要片廠拷貝與檔案，又取得兩地胡導演基金會支持，從加州運回並彙整兩百多箱胡金銓導演珍貴遺物及手稿，接力電影文化資產保存的使命。此外，他也是金馬影展、台北電影節、台灣國際紀錄片影展的重要草創成員，在2000年代台北電影節樹立核心價值「年輕、獨立、非主流」，以及「主題城市」的策展上，黃建業更扮演了關鍵角色。

遊走於各個身分，黃建業不忘將自己對電影的見解與熱愛傳承下去，他先後任教於母校中國文化大學、台南藝術大學、台灣藝術大學、世新大學及台北藝術大學等多所大專院校，亦長年在校外開設電影賞析講座，至今累積的寫作及推廣成果，皆顯示他與電影之間互相滋養浸潤的緊密連結。台北電影節希望藉由獎項，榮耀他對於電影的畢生奉獻。

今年台北電影節6月24日至7月10日在台北市中山堂、光點華山電影館、信義威秀影城、剝皮寮歷史街區盛大舉行，精彩片單與活動即將陸續公布，招牌雙競賽國際新導演競賽、台北電影獎入圍名單將於5月14日揭曉，得獎名單分別於6月29日、7月10日公布，詳情請密切注意台北電影節官方網站、Instagram、FACEBOOK粉絲專頁。

(中時 )