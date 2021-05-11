比爾蓋茲被爆出年輕時私生活相當精彩、狂野，沉迷女色、裸趴，還曾對梅琳達不忠。

微軟創辦人比爾蓋茲（Bill Gates）過去曾稱和前妻梅琳達交往前「生活中只有微軟」，不過傳記作家披露，單身時的比爾蓋茲私生活其實相當狂野，沉迷女色、會到全裸夜店玩，還會和朋友在家裡開全裸泳池趴，邀請脫衣舞孃助興，這些事蹟不僅圈內人知情，連梅琳達也知道，蓋茲甚至在交往初期還有出軌行為，只是主流媒體都不敢報。

英國《每日郵報》（Daily Mail）報導，74歲的傳記作家華勒斯（James Wallace）接受專訪時表示，比爾蓋茲年輕時從來就不是什麼「唱詩班男孩」的風格，他和其他微軟員工瘋狂開趴，除了出去玩，還會帶脫衣舞孃回蓋茲家繼續開趴，他強調年輕時的蓋茲絕對不只是個科技宅，「他那時確實有好好玩過。」

綜合《每日郵報》、《紐約郵報》（New York Post）報導，華勒斯曾經是《西雅圖快訊報》（Seattle Post-Intelligencer）的記者，他曾為比爾蓋茲撰寫2本傳記，聚焦蓋茲1990年代時的生活，在1997年出版的第2本著作《超速：比爾蓋茲與控制網路空間的競賽》（Overdrive: Bill Gates and the Race to Control Cyberspace）中，他描述蓋茲年輕時「沉迷女色」，會在西雅圖的家中瘋狂開趴、到西雅圖的全裸夜店玩樂，還會和友人在家裡的室內游泳池裸泳，開泳池裸趴和脫衣舞孃廝混。

華勒斯指出，蓋茲當時的生活只是延續哈佛大學時期的生活方式而已，在哈佛求學期間，蓋茲就經常光顧波士頓以情色表演、脫衣舞秀、賣淫等著稱的紅燈區「Combat Zone」。

即便到了1988年和梅琳達（Melinda Gates）開始交往後，這樣的生活方式仍持續了一段時間，尤其是到外地出差時，「他經常和報導微軟、科技產業的女記者調情。」

書中指出，比爾蓋茲沉迷女色眾所周知，但當時像《紐約時報》（New York Times）之類的主流大報都不敢報，因為這些媒體相當仰賴微軟等科技公司提供消息。

不只圈內人士知情，連梅琳達都知道蓋茲沉迷女色，導致他們的關係忽冷忽熱，甚至因為蓋茲拒絕給承諾，兩人一度分手將近一年，兩人於1992年復合後，關係才更緊密。

事實上蓋茲的老友、前微軟執行長拉本（Vern Raburn）也受訪證實，年輕的蓋茲熱愛跑趴，甚至加碼爆料蓋茲剛和梅琳達交往時曾經「不忠」，指出在泳池全裸「不是什麼大事」，「但是和一群人在泳池全裸，以及和某人在泳池全裸，甚至是和某人在床上全裸，是有區別的。」

不過拉本也強調， 1994年蓋茲和梅琳達結婚後就沒再跑趴了，而且對梅琳達相當忠誠，他提到有次和比爾蓋茲一起吃晚餐，蓋茲還相當自豪地表示「結婚後就沒做過那種事」。

文章來源：EXCLUSIVE: 'He wasn't just this little computer nerd.' Bill Gates biographer tells how the young Microsoft founder would visit nude nightclubs and hire strippers to come to his Seattle home and swim naked with his friends
文章來源：Bill Gates known for ‘womanizing,’ naked pool parties, biographer says

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(中時新聞網)

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