比爾蓋茲被爆出年輕時私生活相當精彩、狂野,沉迷女色、裸趴,還曾對梅琳達不忠。

微軟創辦人比爾蓋茲(Bill Gates)過去曾稱和前妻梅琳達交往前「生活中只有微軟」,不過傳記作家披露,單身時的比爾蓋茲私生活其實相當狂野,沉迷女色、會到全裸夜店玩,還會和朋友在家裡開全裸泳池趴,邀請脫衣舞孃助興,這些事蹟不僅圈內人知情,連梅琳達也知道,蓋茲甚至在交往初期還有出軌行為,只是主流媒體都不敢報。

英國《每日郵報》(Daily Mail)報導,74歲的傳記作家華勒斯(James Wallace)接受專訪時表示,比爾蓋茲年輕時從來就不是什麼「唱詩班男孩」的風格,他和其他微軟員工瘋狂開趴,除了出去玩,還會帶脫衣舞孃回蓋茲家繼續開趴,他強調年輕時的蓋茲絕對不只是個科技宅,「他那時確實有好好玩過。」

綜合《每日郵報》、《紐約郵報》(New York Post)報導,華勒斯曾經是《西雅圖快訊報》(Seattle Post-Intelligencer)的記者,他曾為比爾蓋茲撰寫2本傳記,聚焦蓋茲1990年代時的生活,在1997年出版的第2本著作《超速:比爾蓋茲與控制網路空間的競賽》(Overdrive: Bill Gates and the Race to Control Cyberspace)中,他描述蓋茲年輕時「沉迷女色」,會在西雅圖的家中瘋狂開趴、到西雅圖的全裸夜店玩樂,還會和友人在家裡的室內游泳池裸泳,開泳池裸趴和脫衣舞孃廝混。

華勒斯指出,蓋茲當時的生活只是延續哈佛大學時期的生活方式而已,在哈佛求學期間,蓋茲就經常光顧波士頓以情色表演、脫衣舞秀、賣淫等著稱的紅燈區「Combat Zone」。

即便到了1988年和梅琳達(Melinda Gates)開始交往後,這樣的生活方式仍持續了一段時間,尤其是到外地出差時,「他經常和報導微軟、科技產業的女記者調情。」

書中指出,比爾蓋茲沉迷女色眾所周知,但當時像《紐約時報》(New York Times)之類的主流大報都不敢報,因為這些媒體相當仰賴微軟等科技公司提供消息。

不只圈內人士知情,連梅琳達都知道蓋茲沉迷女色,導致他們的關係忽冷忽熱,甚至因為蓋茲拒絕給承諾,兩人一度分手將近一年,兩人於1992年復合後,關係才更緊密。

事實上蓋茲的老友、前微軟執行長拉本(Vern Raburn)也受訪證實,年輕的蓋茲熱愛跑趴,甚至加碼爆料蓋茲剛和梅琳達交往時曾經「不忠」,指出在泳池全裸「不是什麼大事」,「但是和一群人在泳池全裸,以及和某人在泳池全裸,甚至是和某人在床上全裸,是有區別的。」

不過拉本也強調, 1994年蓋茲和梅琳達結婚後就沒再跑趴了,而且對梅琳達相當忠誠,他提到有次和比爾蓋茲一起吃晚餐,蓋茲還相當自豪地表示「結婚後就沒做過那種事」。

(中時新聞網)