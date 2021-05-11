比爾蓋茲被爆出年輕時私生活相當精彩、狂野，沉迷女色、裸趴，還曾對梅琳達不忠。

微軟創辦人比爾蓋茲（Bill Gates）過去曾稱和前妻梅琳達交往前「生活中只有微軟」，不過傳記作家披露，單身時的比爾蓋茲私生活其實相當狂野，沉迷女色、會到全裸夜店玩，還會和朋友在家裡開全裸泳池趴，邀請脫衣舞孃助興，這些事蹟不僅圈內人知情，連梅琳達也知道，蓋茲甚至在交往初期還有出軌行為，只是主流媒體都不敢報。

英國《每日郵報》（Daily Mail）報導，74歲的傳記作家華勒斯（James Wallace）接受專訪時表示，比爾蓋茲年輕時從來就不是什麼「唱詩班男孩」的風格，他和其他微軟員工瘋狂開趴，除了出去玩，還會帶脫衣舞孃回蓋茲家繼續開趴，他強調年輕時的蓋茲絕對不只是個科技宅，「他那時確實有好好玩過。」

綜合《每日郵報》、《紐約郵報》（New York Post）報導，華勒斯曾經是《西雅圖快訊報》（Seattle Post-Intelligencer）的記者，他曾為比爾蓋茲撰寫2本傳記，聚焦蓋茲1990年代時的生活，在1997年出版的第2本著作《超速：比爾蓋茲與控制網路空間的競賽》（Overdrive: Bill Gates and the Race to Control Cyberspace）中，他描述蓋茲年輕時「沉迷女色」，會在西雅圖的家中瘋狂開趴、到西雅圖的全裸夜店玩樂，還會和友人在家裡的室內游泳池裸泳，開泳池裸趴和脫衣舞孃廝混。

華勒斯指出，蓋茲當時的生活只是延續哈佛大學時期的生活方式而已，在哈佛求學期間，蓋茲就經常光顧波士頓以情色表演、脫衣舞秀、賣淫等著稱的紅燈區「Combat Zone」。

即便到了1988年和梅琳達（Melinda Gates）開始交往後，這樣的生活方式仍持續了一段時間，尤其是到外地出差時，「他經常和報導微軟、科技產業的女記者調情。」

書中指出，比爾蓋茲沉迷女色眾所周知，但當時像《紐約時報》（New York Times）之類的主流大報都不敢報，因為這些媒體相當仰賴微軟等科技公司提供消息。

不只圈內人士知情，連梅琳達都知道蓋茲沉迷女色，導致他們的關係忽冷忽熱，甚至因為蓋茲拒絕給承諾，兩人一度分手將近一年，兩人於1992年復合後，關係才更緊密。

事實上蓋茲的老友、前微軟執行長拉本（Vern Raburn）也受訪證實，年輕的蓋茲熱愛跑趴，甚至加碼爆料蓋茲剛和梅琳達交往時曾經「不忠」，指出在泳池全裸「不是什麼大事」，「但是和一群人在泳池全裸，以及和某人在泳池全裸，甚至是和某人在床上全裸，是有區別的。」

不過拉本也強調， 1994年蓋茲和梅琳達結婚後就沒再跑趴了，而且對梅琳達相當忠誠，他提到有次和比爾蓋茲一起吃晚餐，蓋茲還相當自豪地表示「結婚後就沒做過那種事」。

(中時新聞網)