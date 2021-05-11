疫情警戒提升至第二級，集會活動、營業、個人及外出皆受管制。(指揮中心提供)

國內今日新增7名本土案例，其中6人感染源待釐清。中央流行疫情指揮中心今宣布防疫升級，自即日起至6月8日共4周，提升疫情警戒至第二級「出現感染源不明之本土病例」，將推動6種管制措施，包括嚴格開罰未戴口罩者，停辦室外500人以上、室內100人以上的活動等。

由於疫情警戒升至二級，許多活動也相繼提前結束，或延後，新北市長侯友宜宣布，停辦室內100人以上，室外500人以上集會活動，原訂展演至5月22日之「碧潭水舞」提前至5月11日落幕，另外，原訂於5月22日至6月6日每週六日舉辦之「新北市河海音樂季—淡水漁人舞台」延後辦理，確切延辦日期將視後續疫情走向另行宣布。

指揮官陳時中表示，原本台灣屬於社區感染的邊緣，但因近期出現感染源不明本土病例，宣布國內進入第二級「出現感染源不明之本土病例」階段，進入社區感染時間，實施的日期到6月8日共四週，剛好兩個循環，將推動6種管制措施。

陳時中表示，未配合口罩規定者可予以開罰，停辦室外500人以上，室內100人以上之集會活動，集會活動需落實確保民眾維持社交距離或全程佩戴口罩/使用 隔板，並落實實聯制、體溫量測、消毒、人流管制、總量管制、動線規劃等措施，否則應暫緩辦理。

營業場所啟動人流管制作業，無法落實各項防疫措施者應暫停營業必要時，強制關閉休閒娛樂相關之營業場所及公共場域。

指揮中心將疫情警戒標準分為四個階段，分別是一、出現境外移入導致的零星社區感染。二、出現感染源不明的本土個案。三、單周出現3件以上社區群聚或1天確診10名以上感染源不明的本土個案。四是14天內平均每日確診達100例，且一半以上找不到感染源。

依據疫情警戒標準，單周出現3件以上社區群聚，就會進入下個階段。對於會不會做好再升級的準備，陳時中表示，會照著這樣的分級走，但也要評估規模和風險，請專家來定案。

第一，民眾應避免出入人多擁擠的場所，在高感染傳播風險場域，民眾須依規定全程佩戴口罩，未遵守規定且勸導不聽者將嚴格開罰。

第二，所有集會活動需落實確保民眾維持社交距離或全程佩戴口罩/使用隔板，並落實「實聯制」、體溫量測、消毒、人流管制、總量管制、動線規劃等措施，否則應暫緩辦理。

第三，原則上停辦室外 500 人以上，室內 100 人以上之集會活動，但若能採固定座位且為梅花座、實聯制、全程佩戴口罩、禁止飲食，得提報防疫計畫報請地方主管機構核准後實施。

第四，營業場所及公共場域應確保民眾維持社交距離或全程佩戴口罩/使用隔板，並建立實聯制，執行體溫量測、手部消毒、環境清消、人流管制、總量管制、動線規劃等防疫措施；無法落實前述措施之場所應暫停營業。必要時，將強制關閉休閒娛樂相關之營業場所及公共場域。

第五，餐飲業應落實「用餐實聯制」、環境定期清潔/消毒，從業人員佩戴口罩、勤洗手，並協助顧客量測體溫、手部消毒、公筷母匙等個人防護措施；非特定對象併桌共餐時，需維持適當區隔/使用隔板；無法落實前述措施之業者，建議民眾外帶用餐。

第六，雙鐵（臺鐵、高鐵）、客運等大眾運輸禁止飲食；5月15日起，雙鐵城際列車禁站票。

指揮中心提醒民眾，以上措施將由各目的事業主管機關及地方政府加強督導與稽查，請民眾務必配合，共同嚴守社區防線。

(中時新聞網)