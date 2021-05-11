根據TrendForce研究顯示，受惠量價齊揚帶動，2021年第一季DRAM產值季增8.7%；TrendForce預期，第二季原廠DRAM平均銷售單價上揚幅度將十分顯著，配合出貨量續增，整體DRAM產值季成長率將有機會突破兩成。

TrendForce表示，2021年第一季DRAM需求較預期強勁，主要包含遠距辦公與教學帶動筆電需求淡季不淡，以及中國智慧型手機品牌Oppo、Vivo、小米積極加大零組件採購力道，欲搶食華為（Huawei）被列入實體管制清單後的市占缺口。再者，雲端伺服器業者的備貨需求逐步回溫。DRAM價格於第一季開始反轉向上，也推升2021年第一季DRAM總產值至192億美元，季增8.7%。

進入第二季，包括PC、mobile、graphics及specialty DRAM在內的各產品需求將維持穩健。此外，先前拉貨動能較疲軟的伺服器業者經過2~3季的庫存去化，加上預期DRAM價格將續揚，部分業者重啟新一輪的備貨潮。TrendForce預期，第二季原廠DRAM平均銷售單價上揚幅度將十分顯著，配合出貨量持續向上，整體DRAM產值季成長率將有機會突破兩成。

TrendForce指出，第一季台廠營收表現甚至優於三大原廠，主因是在此波DRAM漲價潮中，利基型的specialty DRAM率先領漲且漲幅最劇。南亞科(2408)受到報價大漲的挹注，第一季營收季增21.7%，營業利益率也隨著報價走揚，由上季的8.8%上升至17.1%。

華邦電(2344)訂單需求十分穩健，第一季以specialty DRAM及NAND Flash業務表現較好，在利基型記憶體市況率先好轉下，DRAM營收季增9%。TrendForce認為，需待華邦電子2022年高雄路竹廠加入量產後，才有機會舒緩供貨緊缺的態勢。

力積電(6770)營收僅計自家生產之標準型DRAM產品，不包含DRAM代工業務，其第一季DRAM營收成長約7%；若加總代工營收，成長達16%。

面臨此波缺貨潮，三大台廠皆趁勢將部分產能轉移至自身最具優勢的產品，以達到生產效益最大化，如南亞科將部分20奈米產能由DDR4調配回DDR3，因DDR3目前獲利水準優於DDR4。華邦電將有限的DRAM產能重點鎖定在最利基的小容量產品，因該產品在市場具備極高的定價話語權。力積電在現階段邏輯IC與specialty DRAM需求皆旺的情況下，透過提高報價的方式，動態調配產能以優化獲利。

第一季三大DRAM原廠的出貨量與平均銷售單價同樣呈現「量價齊揚」的走勢，三星（Samsung）、SK海力士（SK Hynix）及美光（Micron）的營收分別上揚8.5%、6.9%及9.6%。

TrendForce指出，2021年三大原廠陸續加速產能或製程轉進的規劃，以因應終端逐步上修的需求，不過由於新增產能開出的時間點將主要落在2022年上半年，對於今年DRAM市況的影響不大。

(時報資訊)