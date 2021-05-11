疫情急遽升溫 新北停辦室內100人、室外500人活動 14:222021/05/11 中時 葉德正 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 「新北市河海音樂季—淡水漁人舞台」延後辦理。（新北市觀旅局提供／葉德正新北傳真） Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 國內疫情急遽升溫，新北市觀旅局發布新聞指出，新北市長侯友宜宣布防疫再升級強化，停辦室內100人以上，室外500人以上集會活動。 為減少群聚造成感染風險，新北市政府宣布原訂展演至5月22日之「碧潭水舞」提前至5月11日落幕。另外，原訂於5月22日至6月6日每週六日舉辦之「新北市河海音樂季—淡水漁人舞台」延後辦理，確切延辦日期將視後續疫情走向另行宣布。 因應疫情擴大 高雄市下午將宣布防疫升級作為 今6本土確診 新北獅子會前會長、宜蘭遊藝場5人染疫 (中時 ) #新北 #疫情 #升溫 #停辦 #室內 也許您會感興趣 其他人正在看 推薦閱讀 疫情拉警報 台股多殺多跌逾700點破季線 13:202021/05/11 財經 《熱門族群》疫情燒到智慧機 零組件全趴 13:252021/05/11 財經 五股獅子會前會長傳確診 會員透露：5月6日才開會 12:392021/05/11 生活 藍綠籲宜蘭縣府 思考停辦童玩節 04:102021/05/11 地方新聞 印度疫情失控 全球智慧型手機產量下修 04:102021/05/11 財經焦點 疫情有擴大趨勢 侯友宜：全面備戰 12:352021/05/11 生活 南市議會攜手嘉藥大學 5月情系列活動讓媽媽從裡到外都美麗 12:072021/05/11 寶島 《觀光股》美食Q1獲利、4月營收符預期 法人續看好成長動能 11:092021/05/11 財經 《熱門族群》超商雙雄4月營收升溫 續攻夏日商機 08:362021/05/11 財經 《觀光股》晶華4月營收雙升 續攻端午商機 08:022021/05/11 財經 疫情燒 電商營業額大躍進近3成！倉儲物流成投資競逐大熱門 10:512021/05/11 財經 生活熱門新聞 幕後》指揮中心難溝通 華航機師「心累到心死」 - 生活 病毒害迫降！為什麼都是華航機師 長榮卻沒事 - 生活 颱風恐生成 影響台灣機率曝 彭啟明揭最新梅雨發展 - 生活 確診獅子會前會長「到處聚餐」 接觸逾百人！新莊、蘆洲足跡曝光 - 生活 新增7本土創單日新高 新北、宜蘭爆發社區感染 - 生活 發表意見 留言規則 中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時新聞網的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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