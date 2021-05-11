國內疫情急遽升溫，新北市觀旅局發布新聞指出，新北市長侯友宜宣布防疫再升級強化，停辦室內100人以上，室外500人以上集會活動。 為減少群聚造成感染風險，新北市政府宣布原訂展演至5月22日之「碧潭水舞」提前至5月11日落幕。另外，原訂於5月22日至6月6日每週六日舉辦之「新北市河海音樂季—淡水漁人舞台」延後辦理，確切延辦日期將視後續疫情走向另行宣布。

(中時 )