新冠肺炎疫情升溫，華航機師、諾富特群聚擴大，不明感染源的本土案例增加，台北市從即日起，至6月8日，台北市室內100人以上、室外500人以上活動停辦，北市也宣布，學校畢業典禮將暫緩辦理。

議員王鴻薇表示，關於校園防疫，除了公布相關會考注意事項外，今年畢業旅行、畢業典禮是否能如期舉辦。

教育局長曾燦金指出，畢業旅行與校外教學朝向停辦暫緩辦法方向處理，並邀集家長會與教師會討論，與宣導防疫措施，會再行的正式公文，大約需兩天的作業時間，讓學校準備。

曾燦金指出，去年許多學校改為線上畢業典禮，今年仍以去年訂定的畢業典禮指引操作，各校回歸班級舉行畢業典禮為佳，但也須考量學校人數規模，若是人數少、可以梅花坐、全程戴口罩，則可以照常舉辦。

體育局長李再立指出，從明天開始到六月八號，活動室內100人、室外500人全部暫緩舉辦，全面實施實名制。

(中時 )