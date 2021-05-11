在談戀愛時，有些人會認為愛情至上，直接把對方當成全世界，搜狐網命理專欄點名，巨蟹座、處女座、天秤座及射手座的人在感情中最願意付出，他們一旦愛上一個人，就會用盡全力，愛對方永遠勝過愛自己。

▍1. 巨蟹座

巨蟹座的人個性內向細膩，不僅內心溫柔似水，更是很重感情，加上他們不那麼擅長社交，一旦愛上一個人，他們就會把對方當成自己的全世界，眼裡只有對方，一心一意去愛、去珍惜。

在感情當中，巨蟹座是一個特別願意付出的人，愛對方永遠勝過愛自己，他們會處處替另一半著想，不論大小事都會考慮得非常周到，所以跟巨蟹座在一起，什麼都不用操心，只要享受這份愛就好。

▍2. 處女座

處女座的人個性謹慎且十分追求完美，在選擇戀愛對象時，他們會表現得特別小心翼翼，不會輕易對異性動心，總會從各方面去挑剔，仔仔細細去觀察並考驗對方，以確定對方是不是值得自己去愛。

一旦愛上了某個人，處女座就會穩定下來，真心誠意跟對方交往，並且對感情非常專一執著，而且在感情裡，處女座是個肯付出的人，對另一半體貼入微，愛對方永遠勝過愛自己，總會把對方的需求放在第一位。

▍3. 天秤座

天秤座的人個性溫和善良又熱情，可以說人見人愛，花見花開，所以他們的桃花運非常旺，從來不乏追求者，不過天秤座並不是一個濫情的人，面對眾多追求者也很淡定。他們非常專情，只要愛一個人就用盡全身力氣，渴望與對方同甘共苦相伴一生，而且在感情裡，天秤座非常有包容心，懂得體諒、理解對方，愛對方永遠勝過愛自己，跟天秤座在一起一定會幸福。

▍4. 射手座

射手座的人個性開朗活潑，喜歡結交朋友，社交能力很強，因此異性朋友特別多，不過射手座在人際交往方面非常有原則，會把底線畫得很清楚，一旦談戀愛之後，身邊再多異性對自己表示好感，射手座都會以禮相待，保持恰當的距離，不會做出對不起另一半的事情，對愛人總是很忠誠專一，全心全意只愛對方。

(中時新聞網)