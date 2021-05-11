苗栗縣消防局今年分發的30名新血輪，目前集中在訓練中心接受特搜基礎訓。（謝明俊攝）

苗栗縣消防局教官正在教導外勤隊員垂降救護。（謝明俊攝）

繩結是每位外勤消防隊員所必修的救災救護技能。（謝明俊攝）

苗栗縣長徐耀昌學打繩結。（謝明俊攝）

苗栗縣長徐耀昌及議長鍾東錦體驗用省力滑輪組拖吊待救假人。（謝明俊攝）

苗栗縣長徐耀昌勉勵消防局新血們全力衛護縣民生命財產安全。（謝明俊攝）

今年1月，苗栗縣消防局接收1批消防特考班的男女新血輪共30人，特別安排菜鳥們到訓練中心接受特搜基礎訓，包括了繩結、攀降等課程，苗栗縣長徐耀昌偕同議長鍾東錦11日上午前往考察學員受訓情況，實際體驗打繩結等操作課程，期勉新血們為保障縣民生命財產安全努力。

苗栗縣消防局在縣長徐耀昌的全力支持下，2018年由縣府同意擴編外勤人員230人，並自隔年起分5年補足，目前消防局新血輪的來源有2種，1是警專消防科畢業，2是消防特考及格者，前4年補進50名新人中，其中20人是來自警專，30人則來自特考班。

就讀警專者，在校期間的暑假會被安排至消防署竹山訓練中心受訓1個月，待畢業通過特考後，於每年10月中旬分發至消防局，消防局再每年固定安排至消防局訓練中心常訓。消防特考班學員，則須在竹山訓練中心受訓1年，分發至消防局後，局方再安排時間調訓新人們，在訓練中心接受特搜基礎訓練，讓每位菜鳥們都了解基本特種救助技能，以備萬一。

特搜基礎訓中最基本的課程，是從繩結開始，在救災救難勤務中，消防人員最常用到的有10種繩結，每位學員都須練熟繩結打法，基礎訓還包括攀降，滑輪組、垂掛…，全體30名菜鳥都聚精會神地跟著教官學習各類技能。

11日上午，苗栗縣長徐耀昌特別偕同議長鍾東錦赴消防局訓練中心，慰勉受訓新血輪們，鍾東錦還身兼苗栗縣義勇消防總隊長。徐耀昌、鍾東錦實地學打繩結、以及使用省力滑輪組等繩結工具，期勉所有學員都能快樂學習，鍛練強健體魄，為保護縣民生命財產安全努力。

(中時 )