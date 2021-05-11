全球經濟的復甦帶動了對鋼鐵、起車零件和原料的需求，德國重工業企業集團蒂森克虜伯(Thyssenkrupp)在周二再次上調了本財年的財測，為近三個月的第二次上調。

該鋼鐵製造商預計在截至今年9月的本財年中，經調整的稅息前獲利(EBIT)約為1億~10億歐元之間的中間位置；而集團此前調高的財測為本財年達成盈虧平衡。

該軸承製造商正從多年的危機中走出，在危機期間，集團失去了兩位執行長，他們曾多次對獲利發出警告，並將集團的金雞母電梯部門賣給私募公司。

蒂森克虜伯主要為汽車工業提供鋼鐵零件，執行長Martina Merz指出，集團還有很多工作要做，集團的重組仍然是由許多小步驟所組成的過程。

蒂森克虜伯的鋼鐵部門為歐洲僅次於ArcelorMittal的第二大部門，在第二財季(1~3月)的經調整稅息前獲利為4700萬歐元，遠優於前一財年同期的1.81億歐元虧損。

然而蒂森克虜伯正考慮分拆和剝離該鋼鐵部門；此前曾試圖賣給包括英國的自由鋼鐵(Liberty Steel)，但最終宣布失敗。

(時報資訊)