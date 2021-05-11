《商情》需求暢旺 寶鋼連7漲 14:332021/05/11 時報資訊 王馨慧 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 因近期國際原物料高漲，增加鋼鐵成本，加上中國取消出口退稅，以及追求碳中和而限縮鋼鐵產量，但市場需求仍暢旺，在供不應求的情況下，中國寶鋼順勢調漲6月盤價，為連續7個月調漲。 寶鋼6月盤價，熱軋每公噸漲300元人民幣，冷軋每公噸漲650元人民幣，厚板每公噸漲400元人民幣，熱鍍鋅每公噸漲350元人民幣，酸洗每公噸漲600元人民幣。(商品行情網) 《商情》美元走軟 亞洲橡膠全漲 《商情》避險需求增 紐約期金連4漲 (時報資訊) #每公噸漲 #寶鋼 #中國 #調漲 #盤價 也許您會感興趣 其他人正在看 推薦閱讀 《興櫃股》乾杯4月、前4月營收齊登同期高 5月動能續旺 08:192021/05/11 財經 貨櫃三雄齊漲 股價航向三位數 04:102021/05/11 財經焦點 《國際油價》觀望氣氛濃 原油期貨微漲 09:442021/05/11 財經 《商情》投機買盤進場 刺激鐵礦石再創新高 10:522021/05/11 財經 《類股》寶鋼燒旺中鋼盤價連12漲熱火 鋼鐵人捍價 10:182021/05/11 財經 《商情》追隨穀物跌勢 紐約棉花續跌 10:012021/05/11 財經 《鋼鐵股》大成鋼4月營收創高 5月續拚向上 11:262021/05/11 財經 豐興鋼筋連漲七周 廢鋼價揚、型鋼平盤 04:102021/05/11 財經要聞 《商情》獲利回吐 周一期銅創新高後下跌 09:442021/05/11 財經 亞洲苯價狂飆 創六年半新高 04:102021/05/11 財經要聞 鐵礦砂、焦煤、鋼筋、熱捲昨一片漲停、創新高 黑色系瘋漲 交易所出手降溫 04:102021/05/11 全球財經 財經熱門新聞 台股恐慌性下跌 國安基金信心喊話 - 財經 不斷更新》疫情升溫 台股大跌652點守季線 創7148億天量 - 財經 官網嘲諷中國製造惹議 技嘉科技致歉 - 財經 - 工商 唱旺台積電卻出貨近9萬張 專家解析外資為何落跑？ - 財經 台新銀高階主管爆桃色糾紛高層震怒 結局出來了 - 財經 發表意見 留言規則 中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時新聞網的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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