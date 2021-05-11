因近期國際原物料高漲，增加鋼鐵成本，加上中國取消出口退稅，以及追求碳中和而限縮鋼鐵產量，但市場需求仍暢旺，在供不應求的情況下，中國寶鋼順勢調漲6月盤價，為連續7個月調漲。

寶鋼6月盤價，熱軋每公噸漲300元人民幣，冷軋每公噸漲650元人民幣，厚板每公噸漲400元人民幣，熱鍍鋅每公噸漲350元人民幣，酸洗每公噸漲600元人民幣。(商品行情網)

(時報資訊)