天王劉德華出道40多年，地位與人氣在圈內屹立不搖，除了演藝實力外，他個性溫暖講義氣，從不擺架子，更重要的是自律甚嚴，謹言慎行，無論在螢光幕前還是私底下，都是公認的完美男神，但這樣的他，其實曾經重重跌跤過，險些破產翻不了身，且跌跤的地方，是撐起他當今一片事業的電影圈。

劉德華曾在訪談中說過，自己身在電影圈，一直認為只要盡心盡力，肯定會在票房上得到收穫，不料他當年拓展事業版圖時，卻顛覆了個人理念，劉德華在影星身分上掙得了不錯的成績後，毅然在1990年投資開了電影公司，且基於對自己事業的熱情與看重，天王將身家都押了進去，不料投資電影失利，合夥人還傳出跑路消息，讓他一口氣賠光財產，並反過來欠債4千萬港幣(約1.6億台幣)，在當年這個金額之多，許多網友不禁傻眼，直言：「一般人早就完蛋了」。

在金馬獎頒獎典禮上，劉德華跪著給葉德嫻獻上影后寶座。(中時資料照片)

而當時香港演藝圈競爭激烈，能養活自己已不容易，因此劉德華落難，許多圈內朋友如見瘟神，避之唯恐不及，是與他合作過多部電影、跟他有著深厚情感的女星葉德嫺，不聽朋友勸阻，堅持幫劉德華四處籌錢，給他送上了一張高達4千萬的支票。

除了葉德嫺外，還有劉德華圈內摯友梅艷芳以及向太一同出力，一口氣解決他的巨債，劉德華才從瀕臨破產的邊緣谷底翻身，劉德華對於他們的真心幫助，感激不已，他之後認了葉德嫺當乾媽，一生堅守兩人的母子情，無論自己多紅，始終都把葉德嫺當親媽在呵護。

2012年，劉德華邀請葉德嫺合作《桃姐》，她因此拿下威尼斯影展、歐亞電影大獎、亞洲電影大獎、金馬獎、香港電影評論學會大獎、香港金像獎等高達9座最佳女主角獎座，成了國際影后，在那一年的金馬獎頒獎典禮上，葉德嫺拿下影后，由兒子劉德華陪著上台，當眾單膝下跪，給她獻上獎座，畫面感動無數人。

(中時新聞網)