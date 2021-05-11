路透社引述兩位知情人士報導，受到印度2019冠狀病毒疾病（COVID-19）疫情影響，鴻海位於印度清奈的工廠iPhone 12產能減少超過一半。

報導說，這座位在印度南部省分坦米爾那都（Tamil Nadu）的鴻海工廠，專門製造提供印度市場的智慧型手機iPhone。

坦米爾那都是襲捲全印度的第2波疫情重災區之一，當局昨天起實施全省封鎖，停開公共運輸系統、關閉店家，盼減緩疫情傳播速度。

其中一名消息人士告訴路透社，坦米爾那都省內有超過百名鴻海員工確診染疫，鴻海也已在位於首府清奈（Chennai）的廠房限制人員進入，禁令將實施至5月底。

這名消息人士說：「從昨天開始，員工只能離廠，不能進廠。工廠只保留一小部分產能。」

兩名消息人士均表示，清奈廠產能減少逾半。他們因未獲授權對媒體發言，因此婉拒具名。

鴻海表示，他們在印度其中一座工廠有少數員工確診感染COVID-19，公司有提供他們支援，包括醫療協助。（譯者：蔡佳敏/核稿：盧映孜）1100511

(中央社)