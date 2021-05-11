今天指揮中心一口氣宣布新增的6名本土案例，外界關心是否與基層診所通報有關？指揮中心醫療應變組副組長羅一鈞表示，今天6名本土感染源不明的個案，共有3個案例是自行去就醫，但是是到醫院急診就醫，兩個醫院兩個醫師都很有警覺心，發現有相關疑似症狀，透過相關TOCC也有詢問，新北個案有蘆洲居住史，羅東則是有在遊藝場工作，因此才警覺採檢揪出。

據了解，案1202與案1211兩人都是羅東聖母醫院同一個急診醫師醫師通報，羅一鈞表示，感謝這名醫師，發現有疑似群聚的情況警覺心很高，有符合通報獎金一萬元，這名醫師因為通報確診就獲得獎金兩萬元。

蘆洲的確診者1203也是一名醫院急診科醫師警覺採檢揪出，並非基層診所轉診確診。

至於，羅東傳出有確診者曾經到診所多次就醫，看了好幾次沒好才去醫院篩檢，有網友說，看看附近的診所哪一間有大消毒停業的，住附近的人就口罩戴好戴滿環境消毒一下。

羅一鈞反駁表示，已經根據健保資料去搜尋，並沒有這回事。陳時中也重申，現在已經不是社區感染的邊緣，現在已經進入社區感染了。

今天一口氣出現不同地點的個案，是否表示社區已經存在？陳時中說，很難說，是否已隱形帶原者，多多少少都有一些，只能多戴口罩、勤洗手，阻擋了一部分交互感染，這次有症狀出來，當然要匡列好希望疫情不要擴大。

(中時 )