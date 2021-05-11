立院今日三讀通過《國立台灣歷史博物館組織法》、《國立台灣歷史文學館組織法》，兩館將由四級機構升級為三級機構。未來將有助於業務升級、增進台灣歷史及文學的保存、研究及推廣。

文化部指出，為彰顯對台灣文學及歷史的重視，將台史館及台文館升級為三級機構，藉此將組織升格，強化業務推動能量，讓台灣人民對於台灣的歷史及文學，能有更廣泛的認識。

但上月民進黨立委羅致政曾於立院司法法制委員會質詢時質疑，台史館及台文館打算要升格，理由是組織層級不夠、不足留住人才等等，但升格就能改善問題嗎？

羅致政當時說，台史館不該只把要做的事放在館內，未來升格後應把整個台南作為歷史博物館，否則外國遊客到台史館逛完，要到其他地方走走，結果官方卻不提供英文導遊。

文化部表示，升級後，台史館將深耕文史人才與優化專業，並將強化研究應用，豐厚文物典藏內涵。而台文館將加強培育修復人才及文物徵集實力。而相關法令施行日期，將另報行政院核定。

(中時 )