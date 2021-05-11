10個月大時遭毒品人口媽媽遺棄的新竹市5歲女童小君（化名），在寄養家庭生活獲得溫暖的細心照護下，熬過毒品戒斷期並健康成長，10日更由市長林智堅以監護人身分，親手託付給國外的出養家庭；新竹市政府近年已陸續為24名孩子找到溫暖的家。

小君的寄養爸媽陳逢林、張芷榛回憶，小君在10個月大被送來，當時兩夫妻被告知說孩子的媽媽因吸毒，導致小孩不僅出生時只有1500公克，而且有毒癮，身材瘦小、眼神呆滯、發展遲緩不會爬，之後到1歲半還不會走路，他們每天都帶她去早療課程，還好小君2歲時突然開始能夠爬上爬下，也會走路，發展突發猛進，逐漸恢復健康。

在夫妻倆的陪伴下，小君從不會爬，到現在會騎腳踏車，各種調皮行為都顯示小君其實很聰明，潛力無限。對於出養小君，他們的心情是暨開心但又不捨，不過還是要忍住情緒，幫小君做好心理建設，為分離、迎接新生活做準備。

社會處長張柔指出，感謝寄養爸媽如同親生孩子一般養育小君，5年來不厭其煩每天帶小君去接受各式早療課程，還自己製作教材，每天按表操課，爭取到早期療育的黃金時期，讓小君與一般孩子並無不同。

而若孩子有毒品等因素，在國內的收養往往難以成功，小君在國內媒合半年後沒結果，便改由忠義基金會媒合國外出養，成功媒合收養小君的父母都是華裔，在國外生活多年，他們膝下無子，一直希望收養華裔孩子。

收養小君的父母說，他們來台旅遊多次，很喜歡台灣人、文化、食物，便嘗試收養台灣小孩。第1次透過照片看見小君時，就覺得好可愛，深入了解小君身世後，他們更是不捨，想要給小君更好生活。為了小君，兩人在疫情期間，不畏隔離等防疫程序來台2次，兩人去年第1次來台與小君相處後，便決定收養，是命中註定的，還特別感謝小君讓他們美夢成真。

社會處表示，新竹市政府近年陸續為24名孩子找到溫暖的家，除了感謝收養家庭之外，市府也急需更多寄養家庭，一同照顧弱勢兒童，歡迎25到65歲之間、具照顧子女能力、身心健康、收入穩固且有充足空間、無不良素行紀錄者來加入。洽詢電話新竹家扶中心03-5678585、社會處社工科03-5352151。

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(中時 )