據《外交政策文摘》8日報導，隨著新冠肺炎大流行、全球各國急於採購疫苗為國民接種，讓疫苗外交成為地緣政治中的重要元素。不論是中國大陸、俄國還是印度，紛紛展開疫苗外交。文章認為，有鑑於全球疫苗分配處於嚴重不均的狀態，此一外交工具將產生重大影響力；其中，中國大陸、俄國與印度皆為疫苗外交大國，而印度在南方國家推動的速度更一度領先大陸。

文中指出，中國大陸正積極利用新冠肺炎疫苗來擴張軟實力。根據《紐約時報》新冠肺炎全球追蹤報告，中國大陸的國藥與興科疫苗已撥交給55個國家使用。此外，中國大陸外交部近日宣布北京將捐贈疫苗給69個國家、出售疫苗給28個國家接種，累計大陸已輸送1.14億劑至海外地區。除了帶來更多的地緣政治力量，北京也希望捐贈與銷售能讓其獲得巨大經濟利益。

文中認為，雖然共享疫苗為北京帶來無限機會，但北京需求遠大於供應量恐為疫苗外交帶來嚴峻挑戰。目前中國大陸正全力實現6月前為40%的國內民眾施打疫苗，而興科與國藥疫苗的日產能僅500萬劑。如果北京無法加快生產的腳步，則其他擁有更高生產效率的疫苗製造商，將在發展中國家與大陸激烈角力疫苗市場。

儘管供應可能有限，但文章認為北京依舊能自疫苗外交中獲益。透過出口疫苗，北京成功扭轉非洲與中東對其「輸出疫情」的指控，而成為解決問題的國家。甚至在大流行之初、北京輸出疫苗之前，習近平就已定調未來大陸疫苗將成為全球公共財。

同樣地，俄國也透過自己研發的疫苗「衛星-V（Sputnik V）」，試圖擴張地緣政治利益。由於臨床實驗期非常短，衛星疫苗在2020年8月時遭到高度質疑；不過，隨後期刊《刺胳針》的同儕審查證實其功效高達91%。目前俄國已向亞洲、拉丁美洲的50多個國家，提供12億劑疫苗。但是，與北京相同，外界質疑克里姆林宮生產量是否能滿足高需求量。不論如何，衛星疫苗為俄國在拉丁美洲開創一條道路以建立更多關係。

不讓俄國與中國大陸專美於前，歐盟2020年4月宣布，將輸出逾500萬劑輝瑞疫苗給巴爾幹的非歐盟國家。這是因為歐洲發現，疫苗讓北京、俄國與巴爾幹國家的往來次數明顯增加，進而讓歐盟也加入區域地緣政治領導力競賽。

除俄國與中國大陸，印度也積極投入疫苗外交，並提供疫苗給95個國家。由於儲存成本較其他疫苗來得低，印度疫苗對許多發展中國家非常有吸引力，逾3,300劑疫苗送往較貧窮的國家。甚至，印度在南方國家的疫苗外交，成果更勝北京。截至2021年3月，數據顯示印度的疫苗外交更快更有效率。

不過，能否維持疫苗外交的成果，以及滿足國內大量人口接種需求，成為印度的阿基里斯腱。2021年3月，印度為滿足國內疫苗接種需求，宣布暫停疫苗的大量出口。4月下旬，該國確診人數達401,993例，創下全球新冠肺炎單日確診紀錄。疫情嚴峻加上疫苗短缺，印度完全停止疫苗出口。

報導引述當地人士觀點，指出印度實際確診與死亡人數超過官方報告數字；雪上加霜的是，華盛頓大學的模型預測，該國死亡人數恐持續上升，直到5月中為止。每天死亡人數恐達1.3萬，甚至更多。因此，可預見的數週內印度難以維持其疫苗外交的成果。

儘管前數挑戰讓印度疫苗出口被迫喊卡，但印度仍將其疫苗外交定調慈善疫苗，是疫苗友誼的一部分。對許多國家來說，印度的協助非常重要，來自印度的疫苗已協助孟加拉、緬甸、尼泊爾與斯里蘭卡，提前執行國家疫苗接種計畫。

此外，印度也是COVAX的重要贊助者。2020年，印度血清研究所與COVAX簽署協議，為全球92個國家/地區生產18億劑新冠疫苗。這也意味著如今印度暫停出口疫苗，COVAX與部分雙邊疫苗交易陷入危機之中，而這將重挫低發展國家。

另一個讓人意外的疫苗外交國家，則是塞爾維亞。藉由俄國與中國大陸提供的疫苗，塞爾維亞不只是全球人均接種率前幾名國家，更吸引上千萬的人前往該地接種。儘管接種疫苗者對塞爾維亞的行動表達感謝，卻也沮喪於需要倚靠貝爾格勒而非布魯塞爾，才能接種疫苗。

報導分析，疫苗外交不僅受到關注，更成為許多國家的外交議程的一部分；比如大陸的「健康絲綢之路」，將醫療用品與一帶一路連結。過去數十年來，俄國與北京都尋求擴大在南方國家的影響力，而疫情大流行正加速此一過程。

正由於低度發展國家能取得的疫苗數量有限，導致疫苗真空的現象出現；莫斯科與北京更將疫苗當作「獎勵忠實友人或確保對其政治支持」的工具。例如，俄國在提供玻利維亞疫苗後不久，兩國開始磋商讓俄國獲取礦產與核項目。

文章總結，雖然疫苗外交對低度發展國家有利，但產生的地緣政治緊張與分歧情勢，證明有必要尋求更好的長期解決方案讓全球範圍的人都能接受疫苗。現有疫苗外交的作法，不但帶來分歧、更損害低收入國家。因為，該國很可能因為大流行壓力，急需疫苗而被迫同意不利的談判條件。

(中時新聞網)