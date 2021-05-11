有蜂農認為，縣府雖祭出各式應對措施，不管是收購卵片、化學、生物防治，但荔枝、龍眼農與蜂農防治不同調，讓防治效果大打折。(吳建輝攝)

彰化龍眼蜜濃郁醇厚品質優良，深受國人喜愛，但近年因為氣候因素，加上荔枝椿象等影響，蜂農心情大起大落。(吳建輝攝)

彰化龍眼蜜濃郁醇厚品質優良，深受國人喜愛，但近年因為氣候因素，加上荔枝椿象等影響，蜂農心情大起大落，縣府雖祭出各式應對措施，不管是收購卵片、化學、生物防治，但荔枝、龍眼農與蜂農防治不同調，讓防治效果大打折，有蜂農表示，希望縣府能多方面思考加強防治力度，能治標又治本，不然每年心情都像三溫暖，有苦難言。

彰化縣八卦山沿脈荔枝種植面積將近1千公頃，是國內第5大荔枝產區，當地蜂農也依靠當地荔枝、龍眼生存，近年因荔枝椿象肆虐，農民飽受椿象之苦，但是相關單位的滅蟲計畫評價兩極，有蜂農表示縣府積極勸導，但部分農友還是噴灑農藥，造成蜜汁減少，產生損失，防治效果打折。

蜂農表示，今年有產量高的錯覺，是因為去年太慘，今年雖受氣候、雨水影響，但產量僅能算是恢復過往水準，最大的因素還是荔枝椿象，先前縣府釋放平復小蜂有造成效果，但僅高興1個禮拜，部分果農噴灑農藥將荔枝椿象殺死，也將平復小蜂跟蜜蜂一起殺，認為要有更完整的配套措施來約束，不然花這麼多錢防制感覺都白做。

縣府農業處表示，今年度荔枝椿象化學共同防治期，一共分成2至3月的「越冬蟲期」及5至6月的「若蟲期」，期間透過釋放平復小蜂來防治荔枝椿象，會特意分成兩個階段主要是希望能確保荔枝、龍眼開花期，蜂農也能有很好的收穫。

農業處說，有蜂農反映部分農友於開花期施藥導致效果打折，本處除了在農藥店、農會及公所等轉知果農注意防治期程外，也有透過防檢局、苗栗農改場、農會、公所等加強山區巡檢及宣導，未來也將朝向懸掛布條等方式，適時調整防治策略，以創造果農及蜂農雙贏。

(中時 )